28 Mart 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta önlem paketi hazır

Beşiktaş'ta önlem paketi hazır
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.03.2020

Siyah-beyazlılarda yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaşlı yöneticiler, hukuk kurulu ve mali ekipten üst düzey yöneticilerin bulunduğu bir ekip kurdu.

Bu ekip futbola dönüş sonrasında başta futbolcu maaşları olmak üzere nasıl bir ödeme uygulaması yapılabileceği konusunda görüşmelere başlandı. İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran da, "Herkes çok ciddi fedakarlıklar yapacak" diyerek futbolculara mesaj gönderdi. Başkan 'nin de bu ekipten önemli istekleri olduğu öğrenildi. İşte bu isteklerden bazıları şöyle:

Kimseye 2 milyon euro'nun üzerinde para verilmeyecek.
Herkes kazandığı rakam oranında indirim yapacak, gerekirse yüzde 50 bile indirim olacak.
Puan başı dahil, tüm ekstra primler kaldırılacak.
Pazarlık yapılmayacak. Kurallara uymayan her oyuncuyla yolların ayrılmasına gidilecek.

Sergen Yalçın canlı yayında açıkladı! haberin devamı

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