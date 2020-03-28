Beşiktaş'ın transfer çeki karşılıksız çıktı! Burak Yılmaz...
Beşiktaş, Trabzonspor ve Burak Yılmaz üçgeninde ilginç bir "çek" vakası yaşandı. Siyah-beyazlı takımdan parasını alamayan Burak Yılmaz, çeki kendisine veren eski kulübü Trabzonspor'dan karşılıksız tutarı istedi. Bordo-mavililer ise tahsilat yapabilmek için TFF'nin yolunu tuttu.
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ı Trabzonspor'dan transfer ederken, 8 milyon 430 bin lira karşılığında çekler kesti. Bordo-mavililer, buradan gelen 1 milyon 500 bin lira tutarındaki çeki de, alacaklarına karşılık Burak Yılmaz'a verdi.
Böylece eski golcüsüyle arasındaki alacak-verecek problemi de kağıt üzerinde tamamlanmış oldu. Burak, 450 bin euroluk indirim yapıp, 10 milyon lirayı üç taksitte almayı kabul etmişti.
Milliyet'in haberine göre; Burak, Beşiktaş tarafından verilen bu çeki tahsil etmek istediğinde karşılığı olmadığını gördü. Ancak golcü, karşılıksız çek şikayeti yapmak yerine kulübünü korudu, Trabzonspor'un kapısını çaldı.
Beşiktaşlı futbolcunun, şu anki kulübü tarafından verilen çekinin karşılıksız çıkmasıyla şaşkına dönen Karadeniz ekibi ise TFF'ye başvurarak olayı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na götürdü.
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