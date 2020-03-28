28 Mart 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Anderson Talisca sesleri!

Beşiktaş'ta Talisca sesleri!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.03.2020

Siyah-beyazlı taraftarlar, üzerinden 'yı mesaj yağmuruna tutuyor... ’tan ayrılarak ekibi ’ye giden Anderson Talisca için yönetim kararsız kalırken, taraftarlar ise sambacının geri dönmesini çok istiyor.

taraftarının Anderson sevdası bitmek bilmiyor. Son günlerde basında adı yeniden siyah-beyazlı kulüple anılan Talisca'nın geri dönüş haberleri, Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı. Taraftarlar, Brezilyalı yıldızın paylaşımları sonrası, eski futbolcularını yakın markaja aldı. Sosyal medya paylaşımlarının altına yorum yapan siyah beyazlı taraftarlar, sambacıya binlerce "geri dön" mesajı yolladı, yollamaya da devam ediyor. Ancak yaşanan bu gelişmelere rağmen Beşiktaş yönetimi ikiye bölünmüş durumda. Bazı isimler yüksek maliyet nedeniyle bu transfere ısrarla karşı çıkıyor.

BONSERVİS OLMAZSA KİRALIK

Bazı isimler ise 'de yıllık net 7 milyon euro kazanan 26 yaşındaki futbolcunun transferi için farklı formüller hazırlamış durumda. Yıldız oyuncudan maaşında büyük bir fedakarlık yapması istenirken, aynı zamanda Talisca'nın da kulübü 'ye ayrılma talebinde ısrarcı olacağı belirtildi. Bu tekliflerin kabul edilmesi durumunda Talisca'nın uygun bir kiralama ücretiyle Beşiktaş'ta forma giyebileceği ifade edildi. Görüşmelerdeki en büyük kozun Talisca'nın, Beşiktaş'a dönmeyi çok istemesi oldu. Görüşmelerde Başkan Çebi ve yönetici Torunoğulları'nın bizzat devrede olacağı öğrenildi.

BOLUSPOR'LU ORLANDO'YA ONAY

Gelecek sezon daha uygun maliyetli oyuncuları kadrosuna katmak için çalışma yapan Beşiktaş'ın bir süredir 'un Panamalı kalecisi Orlando Mosquera'yı izlediği ortaya çıkı. 25 yaşındaki 1.91'lik dev kaleciyi son olarak Recep Çetin'in bizzat izlediği ve olumlu rapor verdiği ifade edildi. Beşiktaş'ın Panamalı kaleciyi uygun bir ücretle etmeye hedeflediği dile getirildi.

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