28 Mart 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Loris Karius Beşiktaş'ı alacaklarından dolayı FIFA'ya şikayet etti!

Kimsenin beklemediği anda Karius'tan şok hareket!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.03.2020

Mali yönden son zamanlarda sıkıntı yaşayan 'a bir şok da Alman kaleci 'tan geldi. 26 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlı kulübü alacaklarından dolayı 'ya şikayet etti. İşte detaylar...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü, spor faaliyetlerini durdurmuş ve kulüpleri ekonomik anlamda zorluğa sürüklemişti. Yönetimi de ekonomik sıkıntıların önüne geçmek isterken, yeni sezon çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda gelişmeler bu yöndeyken 'tan Beşiktaş'a gelen haber şok etkisi yarattı.

Alman file bekçisinin alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübe 'ya şikayet ettiği ortaya çıkarken bu sıkıntılı günlerde 'dan gelen ihtarname yönetimde büyük tepkiye neden oldu.

Yalçın 'Sezon sonu olmayacak' dedi 2 sezonluğuna kiralık geldiği Beşiktaş'ta Karius'un sezon sonu takımda kalmayacağını Beşiktaş'ın başında çıktığı 4. maç olan 23. haftadaki Trabzonspor mücadelesinin ardından "Yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" sözleriyle resmen ilan etmişti.

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Karius'un bu açıklamalardan sonra mı yoksa daha önce mi FIFA'ya başvurduğu belirsizliğini korusa da oyuncunun hem döneminden hem de döneminden alacaklarının bulunduğu ortaya çıktı.

'Beşiktaş'ta kimsenin alacağı kalmaz' Çebi yönetiminin önceki dönemden kalan parasının yarısını ödediği sonraki dönemde de alacaklarının birikmesi üzerine 27 yaşındaki futbolcunun kulübü şikayet etmeye karar verdiği öğrenildi.

İhtarnameye tepki gösterip siyah beyazlı kulüpte kimsenin alacağı kalmadığı söyleyen yöneticiler konuyla ilgili "Biz yönetime gelirken kulüp çalışanları kendi tahsil ettikleri paraları alıp giderken oyunculara paralarını ödememişler. Bu sıkıntıları çekiyoruz. FIFA'ya gerekli açıklamaları yazdık. Kimse merak etmesin, tüm futbolcuların alacaklarını kuruşu kuruşuna ödeyeceğiz" dedi.

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