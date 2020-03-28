28 Mart 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Trezeguet transferde Beşiktaş'a açık kapı bıraktı!
Bu sezonu istediği gibi geçiremeyen Beşiktaş, corona virüsü salgını sebebiyle liglere verilen aradan yararlanıp yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlamıştı. Bu kapsamda Süper Lig'de daha önce forma giyen Trezeguet'i gündemine alan siyah-beyazlılara Mısırlı futbolcudan iyi haber geldi. 25 yaşındaki oyuncu transferiyle ilgili "Futbolda her şey mümkün" dedi. İşte detaylar...
Corona virüsü salgını sebebiyle lige verilen aradan yararlanıp yeni sezon öncesi çalışmalara başlayan Beşiktaş, gündemine Trezeguet'i almıştı. Mısırlı oyuncudan siyah-beyazlıları sevindirecek haber geldi.
25 yaşındaki oyuncu transferiyle ilgili soruya, "Futbolda her şey mümkün" cevabını verdi. Siyah-beyazlılar Mısırlı oyuncuyu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmak istiyor.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde İngiliz basını da Aston Villa'nın yıldız futbolcunun kiralanmasına sıcak baktığını yazmıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...