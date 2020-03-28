28 Mart 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Trezeguet transferde Beşiktaş'a açık kapı bıraktı!

Trezeguet dönüyor! Süper Lig devine...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 Giriş Tarihi: 28.03.2020

Bu sezonu istediği gibi geçiremeyen , salgını sebebiyle liglere verilen aradan yararlanıp öncesi çalışmalarına başlamıştı. Bu kapsamda 'de daha önce forma giyen i gündemine alan siyah-beyazlılara Mısırlı futbolcudan iyi haber geldi. 25 yaşındaki oyuncu transferiyle ilgili "Futbolda her şey mümkün" dedi. İşte detaylar...

salgını sebebiyle lige verilen aradan yararlanıp öncesi çalışmalara başlayan , gündemine i almıştı. Mısırlı oyuncudan siyah-beyazlıları sevindirecek haber geldi.

25 yaşındaki oyuncu transferiyle ilgili soruya, "Futbolda her şey mümkün" cevabını verdi. Siyah-beyazlılar Mısırlı oyuncuyu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmak istiyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İngiliz basını da 'nın yıldız futbolcunun kiralanmasına sıcak baktığını yazmıştı.

Böyle düşüş görülmedi! 8 milyon Euro... haberin devamı

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