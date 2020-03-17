17 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Kevin-Prince Boateng kararsızlığı!

Beşiktaş'ın Boateng kararsızlığı!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.03.2020

Devre arası döneminde 'dan kiralanan Kevin-Prince Boateng'in 'taki geleceği merakla bekleniyor. Ganalı yıldız, sezon sonuna kadar siyah-beyazlılarla sözleşme imzalamış ve sözleşmesine '10 maçta 45 dakika ve üzeri oynarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzar' maddesini ekletmişti.

, devre arası döneminin son gününde 'dan Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar kiralamıştı. Sözleşmesinde '10 maçta 45 dakika ve üzeri oynarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzar' maddesi bulunan 32 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılardaki geleceği merak ediliyor.

Ganalı yıldızın takımdaki geleceği için karar veremedi. 5 maç daha 45 dakika üzeri sahada kalırsa sözleşmesi otomatikmen uzayacak deneyimli futbolcunun performansı ve maaşı siyah-beyazlıları düşündürüyor.

İlk 3 haftada 2 gol kaydeden Boateng, özellikle son 2 haftada gösterdiği performansla geldiği günlerdeki performansının gerisinde kaldı.

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Sabah'ın haberine göre; 'de kalan 8 maçın 5'inde daha oynarsa sözleşmesi uzayacak olan Boateng'e siyahbeyazlı ekip gelecek yıl 1.7 milyon Euro maaş ödemek zorunda kalacak. Ancak gelecek yıl takım bütçesi 18 milyon Euro civarında olacak Kartal'ın bu konuda karar aşamasında olduğu ifade edildi. Boateng'in hızlı başlangıcı sonrası düşen performansı ve gelecek yıl 1.7 milyon Euro'luk yükümlülüğü bulunması siyah-beyazlı yönetimin aklını karıştırdı.

Boateng, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 6 maça çıkarken 2 gollük katkı sağladı.

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