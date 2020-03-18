18 Mart 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Ozi dönmek istiyor

Ozi dönmek istiyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.03.2020

Devre arasında ’a kiralanan , koronavirüs nedeniyle bir an önce Türkiye’ye dönme amacında.

Devre arasında 'a kiralanan , koronavirüs nedeniyle bir an önce Türkiye'ye dönme amacında. Virüsün Avrupa'da daha yaygın olmasından dolayı tedirgin olan Ozi'nin "Türkiye bu olayla çok daha iyi mücadele ediyor. Dönmek istiyorum" dediği belirtildi.
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