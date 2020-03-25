25 Mart 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

İşte Ahmet Nur Çebi ile Boateng arasındaki konuşma

İşte Ahmet Nur Çebi ile Boateng arasındaki konuşma
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 Giriş Tarihi: 25.03.2020

'ta son dakika corona virüs olayı... Siyah beyazlılar başkanı 'nin, Kevin Prince Boateng ile yaşadığı diyalog Gana basınında yazıldı... Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Çebi, Boateng ve eşi Satta'nın Milano'ya dönme istediğini, "Sen ve eşin, Milano'ya giderek ne yapacaksınız?" sözleriyle reddetti. İşte detaylar...

'ta corona virüs krizi... Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyada binlerce insanın ölümüne sebep olan bu virüs, 'in de süresiz ertelenmesine sebep olmuştu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından ülkemizde de bir çok ismin corona virüs olduğu tespit edilirken, siyah beyazlı yıldız Kevin Prince Boateng de, devlet yetkililerimizce verilen 'evden çıkma' kuralına uymaya başladı.

Öte yandan 31 yaşındaki Gana'lı yıldızın eşi 'da, İtalya oldukça ünlü bir isim... Kısa süre önce Milano'dan 'a gelen Satta, İtalyanlar tarafından İstanbul'a geldiği için eleştiri yağmuruna tutuluyor.

Gana medyasında yer alan habere göre Boateng de, İtalya'ya dönme planları yaptı ve Beşiktaş Başkanı ile bu konuda görüşme gerçekleştirdi.

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"EŞİM PSİKOLOJİK SORUN YAŞIYOR"

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Boateng, Çebi'ye, eşi Melissa Satta'nın psikolojik sorunlar yaşadığını ve bu sebeple Milano'ya gitmek istediğini iletti.

"ORADA NE YAPACAKSINIZ?"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Boateng'in beklemediği bir tavır gösterdi. Siyah beyazlı kulübün Başkanı, hem oyuncusunu riske etmemek için, hem de çiftin İstanbul'da daha güvenli olabileceğini düşündüğü için bu teklifi reddetti.

Çebi, konuşmasında, "Sen ve eşin, Milano'ya gidip ne yapacaksınız?!" diye sordu ve Boateng, bu sözlerin ardından Milano'ya gitme fikrinden vazgeçti.

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