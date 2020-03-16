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N'Koudou: Konsantre olamadık
Giriş Tarihi: 16.03.2020
Beşiktaş’ın Fransız sol açığı Georges-Kevin N'Koudou, “Böyle bir atmosferde oynamak zor. Konsantrasyon nedeniyle yapmayı düşündüğümüz şeyleri bazen yapamadık” dedi.
Beşiktaş'ın derbide etkili olmasını beklediği ancak istediği verimi alamadığı isimlerden Kevin N'Koudou, derbide garip bir atmosfer yaşadıklarını vurguladı. Sahaya odaklanmaya çalıştıklarını söyleyen 25 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, "Böyle bir atmosferde oynamak zor. Taraftarlar yoktu. Garip bir durumdu. Her şeyin başı sağlık. Bizler odaklanabildiğimiz kadar sahaya odaklanmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Ancak konsantrasyon nedeniyle yapmayı düşündüğümüz şeyleri bazen yapamadık" değerlendirmesinde bulundu.
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