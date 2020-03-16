16 Mart 2020, Pazartesi
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Tüm dünya Galatasaray - Beşiktaş derbisini izledi
Giriş Tarihi: 16.03.2020
Derbi Türkiye dışında birçok ülkede canlı yayınlandı. Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası liglerin ertelenmesinin ardından dünün en önemli karşılaşması Galatasaray-Beşiktaş maçı oldu.
Derbi 100'den fazla ülkede yayınlandı. Güney ve Kuzey Amerika ile Asya ve Afrika'da derbi şifresiz yayınlandı. Amerika, Avustralya, Fransa, Çin, Kolombiya, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Afrika, Brezilya, Japonya, Romanya, Çekya, Macaristan, İsrail, Portekiz, Hırvatistan, Slovenya, Arnavutluk, Sırbistan'ın yanı sıra Orta doğu ve Kuzey Afrika'da yayınlandı.
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