16 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Tüm dünya Galatasaray - Beşiktaş derbisini izledi

Tüm dünya derbiyi izledi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.03.2020

Derbi Türkiye dışında birçok ülkede canlı yayınlandı. Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası liglerin ertelenmesinin ardından dünün en önemli karşılaşması - maçı oldu.

Derbi 100'den fazla ülkede yayınlandı. Güney ve ile Asya ve 'da derbi şifresiz yayınlandı. Amerika, , , , , , , , Singapur, Tayland, Afrika, , , Romanya, Çekya, , , Portekiz, Hırvatistan, Slovenya, Arnavutluk, 'ın yanı sıra Orta doğu ve Kuzey Afrika'da yayınlandı.

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sözleri haberin devamı

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