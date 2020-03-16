Tüm dünya Galatasaray - Beşiktaş derbisini izledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyonluk yarışındaki şanslarını değerlendiren tecrübeli teknik adam, Bizim şampiyonluk umutlarımız bu maçla azalmadı, zaten azdı. Çok bir ümidimiz yok. 9 puan gerideyiz. Bu fark kapanır mı, tabii ki zor." ifadelerini kullandı.