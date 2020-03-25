Beşiktaş’ta corona virüsü paniği! Gözler ikinci teste çevrildi...

Galatasaray’da virüs şoku yaşanmasının ardından gözler Beşiktaş’a çevrildi Siyah-Beyazlılar dün testten geçti. İlkinde korkulan olmadı. Gözler ikinci testte...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ta coronavirüs çıkmasından sonra gözler rakibi Beşiktaş'a çevrilmişti… 15 Mart'ta TT Stadı'nda ezeli rakibiyle seyircisiz derbiye çıkan Siyah-Beyazlılar dün tesislerinde sağlık kontrolünden geçti.

HEPSİ BİRDEN TESTTEN GEÇTİ



Kartal'da dün personel, Sergen Yalçın başta olmak üzere teknik heyet ve oyuncuların ilk test sonuçları temiz çıktı. Beşiktaş'ta gözler şimdi ikinci teste çevrildi.



BİZ TEDBİRLERİ ALMIŞTIK



Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Derbide Abdurrahim Albayrak ile el sıkışmam olmadı. O dönem zaten herkes uyarılıyordu. Biz de tedbirliydik" ifadelerini kullandı…

SÜREÇ UZARSA OYNANMAZ

Emre Kocadağ, "Şunu belirtmek gerekiyor… Süreç uzarsa liglerin oynanması mümkün görünmüyor. Futbolcularımız tabii ki bu süreçte psikolojik olarak etkileniyor" şeklinde konuştu.

DİĞER