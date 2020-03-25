25 Mart 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ta corona virüsü paniği! Gözler ikinci teste çevrildi...

Beşiktaş’ta büyük panik!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.03.2020

’da virüs şoku yaşanmasının ardından gözler ’a çevrildi Siyah-Beyazlılar dün testten geçti. İlkinde korkulan olmadı. Gözler ikinci testte...

'da teknik direktör ve ikinci başkan 'ta coronavirüs çıkmasından sonra gözler rakibi 'a çevrilmişti… 15 Mart'ta TT Stadı'nda ezeli rakibiyle seyircisiz derbiye çıkan Siyah-Beyazlılar dün tesislerinde sağlık kontrolünden geçti.

HEPSİ BİRDEN TESTTEN GEÇTİ

'da dün personel, başta olmak üzere teknik heyet ve oyuncuların ilk test sonuçları temiz çıktı. Beşiktaş'ta gözler şimdi ikinci teste çevrildi.

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BİZ TEDBİRLERİ ALMIŞTIK

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Derbide Abdurrahim Albayrak ile el sıkışmam olmadı. O dönem zaten herkes uyarılıyordu. Biz de tedbirliydik" ifadelerini kullandı…

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SÜREÇ UZARSA OYNANMAZ

Emre Kocadağ, "Şunu belirtmek gerekiyor… Süreç uzarsa liglerin oynanması mümkün görünmüyor. Futbolcularımız tabii ki bu süreçte psikolojik olarak etkileniyor" şeklinde konuştu.

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