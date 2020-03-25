25 Mart 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'tan Talisca açıklaması

Beşiktaş'tan Talisca açıklaması
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.03.2020

Son dakika haberine göre; Son dönemlerde adı yeniden eski takımı  ile anılan Brezilyalı futbolcu Anderson  için bir son dakika açıklaması geldi. Siyah-beyazlı yönetimin transferden sorumlu ismi Erdal Torunoğulları konuya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'daki tüm kulüplerin maddi problemlerle karşı karşıya kaldığına vurgu yapan yöneticisi Erdal Torunoğulları, Milliyet'e konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

haberlerini ben de okuyorum. Bir yapılacaksa önce nerenin haberi olur; Beşiktaş Yönetimi'nin... Ne yönetim kurulu ne de ben, Talisca ile ilgili bir girişimde bulunmadık. Ayrıca oyuncunun Beşiktaş'a dönmek istediği yönünde bize resmi bir teklif de ulaşmadı. Gerçekçi olmak lazım. Beşiktaş'ın maddi sıkıntı içerisinde olduğunu herkes biliyor. Hal böyleyken bizim pahalı transfer çalışması içerisinde olmamız mümkün değil.

Beşiktaş’ta büyük panik! haberin devamı

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