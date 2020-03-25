Son dakika: Beşiktaş'tan Talisca açıklaması
Son dakika haberine göre; Son dönemlerde adı yeniden eski takımı Beşiktaş ile anılan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca için bir son dakika açıklaması geldi. Siyah-beyazlı yönetimin transferden sorumlu ismi Erdal Torunoğulları konuya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'daki tüm kulüplerin maddi problemlerle karşı karşıya kaldığına vurgu yapan Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Milliyet'e konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
Talisca haberlerini ben de okuyorum. Bir transfer yapılacaksa önce nerenin haberi olur; Beşiktaş Yönetimi'nin... Ne yönetim kurulu ne de ben, Talisca ile ilgili bir girişimde bulunmadık. Ayrıca oyuncunun Beşiktaş'a dönmek istediği yönünde bize resmi bir teklif de ulaşmadı. Gerçekçi olmak lazım. Beşiktaş'ın maddi sıkıntı içerisinde olduğunu herkes biliyor. Hal böyleyken bizim pahalı transfer çalışması içerisinde olmamız mümkün değil.
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