24 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Nazım Sangare için düğmeye bastı

Beşiktaş'tan G.Saray'a dev çalım!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 Giriş Tarihi: 24.03.2020

Yeni sezon öncesi transfer planlamasını yapmak için düğmeye şimdiden basan , Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Nazım Sangare için harekete geçti.

Son dakika haberi: Mariano'nun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması sebebiyle Galatasaray, rotayı Antalyasporlu Nazım Sangare'ye çevirmişti. Şener'in performansından memnun olmayan 'in, 2017'den bu yana 'de istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Nazım Sangare'yi istediği iddia edilmişti. , Sangare konusunda nabız yoklaması beklenen Galatasaray'dan hızlı davrandı.

Siyah Beyazlı ekibin, Nazım Sangare ile anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi. Takvim'de yer alan habere göre Antalyaspor'un sözleşmesini 2022'ye kadar uzattığı Sangare'ye, transferde kolaylık sözü vererek imza attırdı.

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GÖKHAN GÖNÜL KALACAK MI?

Kadrodaki tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül'ün sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor. Siyah-Beyazlılar Gökhan Gönül ile 1 yıl daha devam etmek istiyor. Yıllık 1.6 milyon euro kazanan 34 yaşındaki oyuncudan indirim isteniyor. Görüşmeler sürüyor. Başarılı oyuncu bu sezon 23 karşılaşmaya çıkarken, 2 gol ve 3 asistlik performansıyla takıma katkıda bulundu.

NAZIM SANGARE KİMDİR?

30 Mayıs 1994 yılında Almanya'nın Köln şehrinde doğan Nazım Sangare , anne tarafından aslen Türk baba tarafından ise Gine asıllıdır.

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NAZIM SANGARE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare, daha önce Almanya Aachen takımı alt yapısında futbola adım atmış ve sırasıyla M'gladbach, Alemannia Aachen, Düsseldorf II, Osnabrück formalarını giymiş olan Sangare, Antalyaspor takımına Almanya'nın 3. lig ekiplerinden Osnabrück takımından 250 bin dolara transfer edildi.

Bir dönem Türkiye U17 Milli Takım kadrosunda yer alan Nazım Sangare, orta sahanın sağı, sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında görev almaktadır.

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