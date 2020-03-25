Tyler Boyd'dan ertelemeye tam destek! "Devlet en doğru kararı verdi"

Beşktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd, Devletin liglerin ertelenmesi kararının alınmış en doğru karar olduğunu söyledi. Boyd, “Futbol, Türkiye’de çok önemli ve birçok insanı da bir araya topluyor. Bu nedenle ligi durdurmak en doğru karardı. Beşiktaş gerekli önlemleri aldı ancak yaşananları göz ardı etmek zordu.” dedi.

25 yaşındaki futbolcu, ülkesi ABD basınına verdiği röportajda, "Galatasaray derbisinden 5 gün önce, tüm ligler erteleniyordu ve biz ne olacağını bilmiyorduk. Büyük bir maç vardı ve hazırlanmaya çalışıyorduk. Ancak tüm yaşananlar da kafamızın bir köşesinde duruyordu. Futbol birçok insanı bir araya topluyor, bu nedenle ligi durdurmak en doğru karardı. Bu durum ne kadar acı verici olsa da, kendi güvenliğimiz kadar başkalarının da güvenliğini düşünmeliyiz" diye konuştu.

BU KÜLTÜRÜ SEVİYORUM

Siyah-beyazlıların gerekli önlemleri aldığını ancak yaşananların göz ardı edilmesinin de zor olduğunu belirten Boyd şu şekilde devam etti: "Türkiye'de taraftarlar ıslıklamaya başladığında, resmen rüzgarlar esiyor gibi oluyor, öyle hissediyorsun. Bu inanılmaz bir şey. Çok tutkulular ve bir futbolcu için harika bir atmosfer oluşturuyorlar. Yenik duruma düştüğünde ise işler zorlaşabiliyor çünkü sokakta eleştirilmeye başlıyorsun. Ama iki türlü düşünmek lazım, kazandığında da dünyanın en harika duygularından birini yaşıyorsun. Bunu gerçekten seviyorum, bu kültürü seviyorum. İnsanları, bu tutkuyu seviyorum."

TARAFTARSIZ ASLA OLMAZ

Futbol taraftarlar olmadan aynı değil. Aksi takdirde sadece idman oluyor. Biz yine de olabildiğince odaklanmaya çalıştık. Seyircisiz olması çok ilginç. Türk taraftarlar, dünyanın en çılgın taraftarları ve onlar olmayınca bir anda 1000'den sıfıra iniyor ortam. En gürültülü kalabalıktan hiçbir şeye inmesi de garip.

DERBİ ÇOK FARKLI

Galatasaray maçı sezonun en büyük maçıydı. Hafta boyunca farklı hissediyorsun, şehrin o havada olduğunu anlıyorsun. Başka bir maça benzemiyor. Sosyal medyada, şehirde insanlar bizi cesaretlendiriyor ya da bize kazanmamız gerektiğini söylüyor. Tam bir çılgınlık, hafta boyunca maçı yaşıyorsun.

DERBİDE ELİMDEN GELENİ YAPMAYI ÇALIŞTIM

Galatasaray derbisine çıkana kadar, oynayıp oynamayacağımızı bilmiyorduk ama ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu maçın uzun süre oynadığım son maç olabileceğini düşündüm. Depoda hiçbir şeyin kalmasını istemedim ve her şeyimi verdim. Sanırım uzun süre boyunca oynadığım son maç da bu olacak.

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