24 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Arsenal'den Beşiktaş'a transfer müjdesi!

Arsenal'den Beşiktaş'a transfer müjdesi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.03.2020

'a son dakika  müjdesi... Siyah beyazlılara bu kez iyi haber İngiltere'den geldi. Gazetesi'nin 24 Mart tarihli verdiği haberde ekibi 'in yaz transfer sezonunda yollarını ayıracağı isimler yayınlandı. Teknik direktör Mikel Arteta'nın biletini kestiği 5 isimde, Elneny'e de yer verildi! İşte o haber ve operasyonun detayları...

'a müjdesi... Sezon başında 'den kiralık olarak siyah beyazlılara dahil edilen Mohamed Elneny için müjdeyi verdi.

Siyah beyazlılarda oynadığı futbolla alkış toplayan Mısırlı yıldızın takımda kalması için çeşitli yöntemler deneyen Beşiktaş'a iyi haber Mikel Arteta'dan geldi.

İspanyol çalıştırıcının gelecek sezondan itibaren revizyona gitmeyi planladığı ve eski öğrencileriyle yollarını ayırmak istediği, bu talebi Arsenal yönetimine bildirdiği aktarıldı.

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İŞTE O 5 İSİM!

Arsenal'den ayrılacak isimleri listeleyen The Sun; Mustafi, Sokratis, Kolasinac, Mkhitaryan ve Elneny'in sezon sonunda biletinin kesileceğini okuyucularına duyurdu.

Bu 5 isim için ayrı ayrı özel paragrafın açıldığı haberde Elneny için şu ifadelere yer verildi;

"27 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusu, Arsenal'de unutulmuş bir adam. Arsenal ile anlaşması 2022'de sona eriyor ancak bu yaz Beşiktaş'a gönderildi. Elneny, 2016'da Basel'den geldikten sonra takımda iz bırakamadı. Arsenal, kendisi için harcanan 5 milyon sterlini telafi edip edemeyeceğini görmek istiyor. Elneny, Torreira ve Guandouzi'nin başarılı oyunu nedeniyle Arsenal'e geri dönmeye zorlanıyor."

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Siyah beyazlılar, yaşadığı ekonomik problemler nedeniyle Elneny'i sezon sonunda kadrosuna katamayacağını ve oyuncunun maliyetini karşılayamayacağını bildirmişti. Arteta'nın bu hamlesinin ardından Beşiktaş için Elneny kapısı açılmış oldu...

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