24 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta corona virüsü alarmı! Tesislerde...

Beşiktaş'ta corona virüsü alarmı! Tesislerde...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 Giriş Tarihi: 24.03.2020

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekibe tesislerde yeni tip (kovid-19) testi yapıldı.

Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü 'ın yanı sıra teknik ekipteki isimlerin ve oyuncuların teste tabii tutulacaklarını söyledi.

Siyah-beyazlı ekip, 'in 26. haftasında ile 15 Mart'ta karşı karşıya gelmişti.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör 'in test sonuçları pozitif çıkmıştı.

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