Beşiktaş'ta corona virüsü alarmı! Tesislerde...

Beşiktaş'a son dakika transfer müjdesi... Siyah beyazlılara bu kez iyi haber İngiltere'den geldi. The Sun Gazetesi'nin 24 Mart tarihli verdiği haberde Premier Lig ekibi Arsenal'in yaz transfer sezonunda yollarını ayıracağı isimler yayınlandı. Teknik direktör Mikel Arteta'nın biletini kestiği 5 isimde, Elneny'e de yer verildi! İşte o haber ve operasyonun detayları...