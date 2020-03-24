24 Mart 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı

Test sonucu sosyal medyadan açıkladı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.03.2020

'ta bugün yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları belli olmaya başladı. İlk açıklama, teknik direktör 'ın yardımcısı 'dan geldi.

, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirus testim negatif çıkmıştır. Bu salgından etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim. #EvdeKal Türkiye. Saygılar" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:


Beşiktaş'ta corona virüsü test sonuçları belli oldu! haberin devamı



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