Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta'dan flaş açıklama: İtalya'ya dönecektim ama işler karıştı

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Corona virüsü salgını boyunca yaşadıklarını anlatan Satta, İtalya'ya dönme planı olduğunu ancak durumlar ağırlaşınca tüm uçakların iptal edildiğini söyledi.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Fiorentina'dan kiraladığı Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta geçtiğimiz günlerde İstanbula gelmişti. Son dönemde yaşananlarla ilgili konuşan ünlü modelin açıklamaları şu şekilde:

"1 HAFTALIĞINA İSTANBUL'A GELDİM"

Bavulumu topladım ve 1 haftalığına kalmak üzere oğlumu da yanıma alarak eşimin yanına geldim. Eşim İstanbul'da çalışıyor. 7 gün sonra İtalya'ya geri dönme planım vardı ancak maalesef durumlar ağırlaştı ve tüm uçaklar iptal edildi. Bana, İtalya'dan toplanıp Türkiye'ye kaçmak kolay gibi mesajlar geliyor. Ben İtalya'dan kaçmadım. Benim tüm hayatım Milan'da, burada kalmak kolay değil. Durumu oğluma izah ettim. En azından küçük olsa da neler olabildiğini anlıyor.

"EŞİM DE CORONA VİRÜSÜ TESTİNE GİRDİ"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra eşim de teste girdi.

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