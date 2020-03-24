25 Mart 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta'dan flaş açıklama: İtalya'ya dönecektim ama işler karıştı

İtalya'ya dönecektim ama işler karıştı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.03.2020

'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng'in eşi , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Corona virüsü salgını boyunca yaşadıklarını anlatan Satta, 'ya dönme planı olduğunu ancak durumlar ağırlaşınca tüm uçakların iptal edildiğini söyledi.

'ın ara döneminde 'dan kiraladığı Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng'in eşi geçtiğimiz günlerde gelmişti. Son dönemde yaşananlarla ilgili konuşan ünlü modelin açıklamaları şu şekilde:

"1 HAFTALIĞINA İSTANBUL'A GELDİM"

Bavulumu topladım ve 1 haftalığına kalmak üzere oğlumu da yanıma alarak eşimin yanına geldim. Eşim İstanbul'da çalışıyor. 7 gün sonra 'ya geri dönme planım vardı ancak maalesef durumlar ağırlaştı ve tüm uçaklar iptal edildi. Bana, İtalya'dan toplanıp 'ye kaçmak kolay gibi mesajlar geliyor. Ben İtalya'dan kaçmadım. Benim tüm hayatım Milan'da, burada kalmak kolay değil. Durumu oğluma izah ettim. En azından küçük olsa da neler olabildiğini anlıyor.

"EŞİM DE CORONA VİRÜSÜ TESTİNE GİRDİ"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra eşim de teste girdi.

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