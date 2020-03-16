16 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan koronavirüs önlemi! Müze ve stat turu...

Beşiktaş'tan koronavirüs önlemi!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 Giriş Tarihi: 16.03.2020

Dünyayı kasıp kavuran ve birçok ölüme sebep olan , spor faaliyetlerini de etkilemiş ve 'deki maçlar da seyircisiz oynanmıştı. Yaşanan bu sürecin ardından , koronavirüs için önlem aldı. Siyah-beyazlı yönetim, bundan sonraki süreçte evde çalışacakken, müze ve stat turlarını da ziyaretçilere kapadı. İşte ayrıntılar...

Hayatı felce uğratan için tedbirler alan ve bu çerçevede tüm tesisleri ilaçlayan yönetimi, evden toplantı moduna geçiyor.

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, "Kulübün günlük işleyişi her şekilde devam etmek zorunda. Ancak dijital uygulamaları da mümkün mertebe kullanacağız. Örneğin yönetim kurulu toplantıları için kulüpte buluşmak yerine dijital ortamda bir araya gelerek yapmayı düşünüyoruz. Mümkün olduğunca toplu teması azaltmak zorundayız. Fakat diğer yandan da çalışmaya, üretmeye devam etmeliyiz. Aksi halde virüsün ekonomik maliyeti de çok büyük zararlar verecektir. Bunu iyi planlamak lazım" diye konuştu.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde koronavirüs önlemi

Beşiktaş yönetimi haftalık toplantılarını Vodafone Park'taki kulüp binasında gerçekleştiriyor.

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dünkü derbisinden sonra düzenlediği basın toplantısında, "Futbolcularla hafta için toplantı yaptık. Yerliler o kadar değil ama yabancı futbolcular tedirgin" demişti.

MÜZELER KAPANDI

Öte yandan siyah beyazlı kulüp, koronavirüs önlemi nedeniyle müzesini ziyaretçiye kapattığını şu sözlerle duyurdu;

"Beşiktaş JK Müzesi ile Şeref Turu, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ziyarete kapatılmıştır.

Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."

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