08 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Takımı uyardı kendisi sarardı

Takımı uyardı kendisi sarardı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.03.2020

Beşiktaş 'ın maçtan önce Burak, Atiba, Caner, N'Koudou, Umut ve Boyd'u kart görmemeleri konusunda uyardı. Bu oyuncular önceki akşam kart görselerdi G.Saray maçında oynayamayacaklardı.

Beşiktaş 'ın maçtan önce Burak, Atiba, Caner, N'Koudou, Umut ve Boyd'u kart görmemeleri konusunda uyardı. Bu oyuncular önceki akşam kart görselerdi G.Saray maçında oynayamayacaklardı. Sergen Yalçın, Orgill'le girdiği münakaşa yüzünden sarı kart görürken; Beşiktaş'ta kimse cezalı duruma düşmedi.
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