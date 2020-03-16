16 Mart 2020, Pazartesi

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Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Süper Lig'in 26. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede gol sesi çıkmazken, sarı-kırmızılılar puanını 50'ye, siyah-beyazlılar ise 44'e yükseltti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçıyla ilgili flaş yorumlarda bulundu. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 02:01 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 06:35
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Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

G.SARAY'IN ELİNDE - ERMAN TOROĞLU

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen, vücut dili, futbolcular üzerindeki etkisi ve fiziği ile doğru işler yaptı. Futbolcularla iyi iletişim kurdu ve kartları yerinde kullandı. Zaten fazla bir şey yoktu ama maçı elinden kaçırmadı. Böyle bir derbiye verildiğinde bu çocuk için bazı şeyler söylendi ama o buralara bileğinin hakkı ile geldi.

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Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Tebrik ederim, aynen devam. Galatasaray maçı biraz daha istedi. Beşiktaş, sarı-kırmızılıarını hep bozmaya gitti, oynamaya değil. Zaman zaman hücum ettiler ama onların hücumları vitaminsizdi. Saat 16.00'da Trabzon-Başakşehir maçı berabere bitince Galatasaray'ın işine beraberlik geldi. Bu sonuç Beşiktaş'a yaramadı.

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Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Çünkü Galatasaray önümüzdeki haftalarda Başakşehir ve Trabzon ile oynayacak. Onları yenebilirse şampiyon olacak. Yani Galatasaray şampiyonluk şansını hâlâ elinde tutuyor. Bugün Sivas'ı izleyeceğiz, yukarıda mı kalacak ağaçtan mı düşecek onu göreceğiz. Yalnız seyircisiz maçlar kaymaksız ekmek kadayıfına benziyor.

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Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

BELHANDA YANLIŞI - LEVENT TÜZEMEN

Derbide keyif veren bir maç izlemedik. Soğuk hava ve kaygan zemin oyuncuların maça yeterince konsantre olmasını engellerken çok pas hatasına da tanık oldu. Beşiktaş dersini iyi ezberlemiş olacak ki, Galatasaray'a geniş alan bırakmadı. Onyekuru, Feghouli, Mariano ve Saracchi kanatlardan yeterince hızlı atak yapamadılar. Falcao da sürekli markaj altında oynayınca G.Saray gol yollarında etkisiz kaldı.

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Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Kaygan zeminlerde en ideal olay kaleye şut atmayı denemektir. Galatasaray da Beşiktaş da pozisyon bulamadıkları gibi şut atmayı bile akıllarına getirmediler. Beşiktaş'ın ilk isabetli şutunu 55. dakikada Nkoudou attı. Galatasaray adına da ilk yarıda isabetli şuta imza atan Feghouli oldu. Fatih Terim'in tercihi Belhanda sahada hiç varlık gösteremediği gibi ciddi top ve pas kayıpları yaparken takımını 10 kişi oynattı. Belhanda'nın etkisizliği, Feghouli, Onyekuru, Falcao, Seri ve Lemina'yı da pas organizasyonu konusunda olumsuz etkiledi. Belhanda çıkıp Ömer girince Galatasaray, Beşiktaş kalesine daha etkili gitmeye başladı.

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