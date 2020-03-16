Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

G.SARAY'IN ELİNDE - ERMAN TOROĞLU

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen, vücut dili, futbolcular üzerindeki etkisi ve fiziği ile doğru işler yaptı. Futbolcularla iyi iletişim kurdu ve kartları yerinde kullandı. Zaten fazla bir şey yoktu ama maçı elinden kaçırmadı. Böyle bir derbiye verildiğinde bu çocuk için bazı şeyler söylendi ama o buralara bileğinin hakkı ile geldi.