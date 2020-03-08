08 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Devler seni görmedi mi?

Devler seni görmedi mi?
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.03.2020

Beşiktaş'ın Ganalı oyuncusu Kevin Prince Boateng'in en büyük destekçisi Burak Yılmaz... Takım kaptanı Burak, yeni transferi yalnız bırakmıyor, kendisine destek oluyor, adeta yoldaşlık yapıyor.

Beşiktaş'ın Ganalı oyuncusu Kevin Prince Boateng'in en büyük destekçisi Burak Yılmaz... Takım kaptanı Burak, yeni transferi yalnız bırakmıyor, kendisine destek oluyor, adeta yoldaşlık yapıyor. Boateng de Burak'ın ev sahipliğinin yanı sıra futbolculuğunda da etkilenmiş durumda. Ganalı futbolcunun Burak'a, "Avrupa'nın pek çok büyük takımında oynadım. Senin kadar golcü, ama senin kadar zeki olmayan pek çok forvet gördüm. Sana şans vermemeleri, seni görmemeleri benim için gerçekten hayal kırıklığı. Burada olman bizim için büyük bir şans" itirafında bulunduğu bildirildi.
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