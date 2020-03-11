11 Mart 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

İşte Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi planı

İşte Beşiktaş'ın derbi planı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.03.2020

Teknik Direktörü , derbisi için “Zirveye ortak olmak için kazanmamız şart Deplasmandayız diye savunma yapmayacağız, büyük takım hücumla kazanır” dedi.

gözler pazar günü deplasmanda oynanacak derbi sınavına çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz hafta 'le birlikte zirve yarışında puan kaybetmeyen takımlardan biri olan siyah-beyazlılarda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Evinde oynamanın avantajını kullanacak olan Galatasaray'ın ofansif anlayışına aynı şekilde karşılık vermeyi planlayan teknik direktör , siyah-beyazlı camiaya derbi zaferi yaşatmayı hedefliyor. Öyle ki derbiden üç puanla ayrılan taraf olursa yarıştaki en önemli rakiplerinden biri olan G.Saray'la arasındaki farkı üç puana indirecek.

Sergen Yalçın'dan şampiyonluk itirafı! haberin devamı

Siyah-beyazlıların hocası Sergen Yalçın, hafta başından bu yana yapılan idmanlarda oyuncularına bu konuda uyarılarda bulunuyor. Başarılı teknik adamın Galatasaray derbisi için futbolcularıyla yaptığı görüşmelerde "Zirveye ortak olmak için kazanmamız şart. Bu sezon yarışta var olabilmemiz için bu maçtan galibiyet çıkarmalıyız. Deplasmandayız diye savunma yapmayacağız, büyük takım hücumla kazanır. Elbette kontrolsüz bir oyun sergilemeyeceğiz ama rakibimizin bizi baskı altına almasına da asla izin vermeyeceğiz. Herkes elinden geleni değil, çok daha fazlasını sahaya yansıtacak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ATIBA VE ELNENY'E ÖZEL GÖREV

Pazar günü oynanacak derbi öncesinde Sergen Yalçın'a göre orta sahada yaşanan Atiba-Elneny ile Lemina-Seri mücadelesi karşılaşmanın sonucunu belirleyecek. Elneny ve Atiba ile sürekli görüşen Sergen Yalçın, "İkisi de ne sizin kadar tecrübeliler, ne sizin kadar çalışkan. Lemina ile Seri'yi durdurun, biz de derbiyi kazanalım" diyerek iki oyuncusunu motive ediyor. Tecrübeli teknik adamın hafta boyunca rakiplerinin zayıf yönlerini oyuncularına izlettiği öğrenildi.

Beşiktaş'tan derbi seferberliği! haberin devamı

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