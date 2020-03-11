11 Mart 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz Galatasaray'ı bekliyor

Burak Yılmaz Aslan'ı bekliyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.03.2020

'ın golcüsü , pazar günü oynanacak derbisini bekliyor. Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısındaki maçı kaçıran yıldız futbolcu, Stadı'nda fileleri bularak derbilerde bu sezonki suskunluğuna da son vermek istiyor.

'ta derbisinde en önemli kozların başında geliyor. 'ın oynadığı son 7 maçta 6 gol atıp, 1 asist yapan tecrübeli futbolcu, dev maçta da fileleri havalandırmanın peşinde. Bu sezon derbilerde sessiz kalan tecrübeli futbolcu, dev maçlardaki suskunluğunu da bozmak istiyor. Ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak, ve 'la oynanan karşılaşmalarda da gol atamamış, sadece bordo-mavililerle 'da 2-2 biten mücadelede asist yapmıştı. Beşiktaş'ın kaptanı, kritik maç öncesi takımla da yakından ilgileniyor. Özellikle yabancılarla konuşmalar yapan usta krampon, rakip ve atmosfer hakkında bilgi vererek arkadaşlarını motive ediyor.

Beşiktaş düğmeye bastı! Derbi sonrası... haberin devamı

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