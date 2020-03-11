Burak Yılmaz Galatasaray'ı bekliyor

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisini bekliyor. Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısındaki maçı kaçıran yıldız futbolcu, Türk Telekom Stadı'nda fileleri bularak derbilerde bu sezonki suskunluğuna da son vermek istiyor.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde en önemli kozların başında Burak Yılmaz geliyor. Kartal'ın oynadığı son 7 maçta 6 gol atıp, 1 asist yapan tecrübeli futbolcu, dev maçta da fileleri havalandırmanın peşinde. Bu sezon derbilerde sessiz kalan tecrübeli futbolcu, dev maçlardaki suskunluğunu da bozmak istiyor. Ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la oynanan karşılaşmalarda da gol atamamış, sadece bordo-mavililerle İstanbul'da 2-2 biten mücadelede asist yapmıştı. Beşiktaş'ın kaptanı, kritik maç öncesi takımla da yakından ilgileniyor. Özellikle yabancılarla konuşmalar yapan usta krampon, rakip ve atmosfer hakkında bilgi vererek arkadaşlarını motive ediyor.

DİĞER