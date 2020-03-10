Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi seferberliği!

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta tüm gözler derbiye çevrilmiş durumda... Kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp zirve yolunda puan farkını azaltmak ve derebi galibiyetiyle taraftarlarının gönlünü kazanmak isteyen Beşiktaş'ta yönetim, derbiye özel prim verme kararı aldı. Ayrıca ülkemizde birçok kez derbi tecrübesi yaşamış teknik direktör Sergen Yalçın da, oyuncularına bu deneyimlerini aktaracak.

Beşiktaş'ta tüm gözler hafta sonunda deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi. Sergen Yalçın'ın gelmesinden sonra Süper Lig'de 6 maça çıkan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almış ve 13 puan toplayarak ivme yakalamıştı. Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılıları yenip zirve yarışına tekrar ortak olup taraftarını sevindirmek istiyor.

SERGEN YALÇIN AYRINTISI!

Süper Lig'de kalan maçların kazanılması durumunda bambaşka bir tablonun ortaya çıkacağını ifade eden teknik heyet ve yöneticiler, Galatasaray derbisine de özel prim verme kararı aldı. Kariyerinde böylesi maçları defalarca oynamış Sergen Yalçın da, siyah-beyazlı oyuncuları psikolojik olarak maça hazırlayacak.

ÖZEL PRİM!

Milliyet'in haberine göre; Trabzonspor, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor'un puan kaybetmesiyle birlikte durum değerlendirmesi yapan siyah-beyazlı yöneticiler, "Bu derbi bizim son şansımız. Matematiksel olarak iddiamız devam ettiği sürece şansımızı sonuna kadar kovalamak zorundayız. Her şeyden öte bizim bu ligi mümkün olabildiği kadar yukarılarda bitirmemiz lazım. Çünkü hem bu sene hem de önümüzdeki sezon maddi sıkıntılar yaşamaya devam edeceğiz. Ne kadar yukarıda olursak maddi anlamda o kadar kazancımız olur. Bu maç bizim için bir derbiden çok daha fazlası'' ifadelerini kullandı.

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