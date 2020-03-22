Beşiktaş'tan 65 yaş ve üzeri üyelere koronavirüs uyarısı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, spor faaliyetlerini de etkilemiş ve birçok sporcuya da bulamıştı. Ülkemizde Fenerbahçe Beko'nun takımda bazı isimlerde koronavirüs belirtilerinin olduğu açıklaması sonrasında, şimdi de Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. İşte ayrıntılar...