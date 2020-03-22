22 Mart 2020, Pazar
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Beşiktaş'tan 65 yaş ve üzeri üyelere koronavirüs uyarısı
Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kongre üyelerine sokağa çıkmaması yönünde uyarıda bulunurken, verilen iletişim numarasının aranması durumunda bazı ihtiyaçların karşılanmasına yardım edileceğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüp tarafından üyelere SMS yoluyla gönderilen mesajda, "Değerli kongre üyemiz, ülkemizde etkisini günden güne artıran Kovid-19 virüsüne karşı risk grubundan olan siz değerli büyüğümüzün evinden çıkmamasını öneriyoruz. 0544 565 19 03 numaralı telefonla kulübümüzle irtibata geçerek, market ve eczane alışverişlerinizde tarafınıza yönlendirilecek üniversiteli Beşiktaşlılardan gönüllü yardım alabilirsiniz. Beşiktaş ailesi olarak her zaman yanınızdayız, saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.
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