Sergen Yalçın'dan şampiyonluk itirafı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışındaki şanslarıyla ilgili de konuşan Yalçın, "Şampiyonluk yarışında geride kaldık. Hedefimiz ilk 4'te yer almak" dedi.

beIN SPORTS'a konuşan Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

BEŞİKTAŞ'A DÖNMEK DUYGUSAL AÇIDAN FARKLI HİSSETTİRİYOR

"Ben Beşiktaş seçmelerine ilk gittiğimde ya 5. sınıfa, ya 6. sınıfa gidiyordum. Yıllarca oynadık, futbol hayatımız burada devam etti. Buraya tekrar gelip antrenör olmak insana duygusal açıdan farklı şeyler hissettiriyor."

İMZA TÖRENİNDE 'EYVAH, NEREYE GELDİK BİZ' DEDİM

"İmza töreninde şaşırdım. Hem duygulandırdı, hem de sorumluluğumuzun ne kadar çok olduğunu hissettirdi. İmza töreninden sonra 'eyvah, nereye geldik biz' dedim. Bize nereye geldiğimizi hatırlattı. Hem duygusaldı, hem de hayatımızda kalacak önemli bir değer oldu."





TARAFTARIN 'MAÇA GİDELİM' DİYECEĞİ BİR TAKIM YARATMAK İSTİYORUZ

"Oynatmak istediğimiz bir oyun tipi var. Kazansak da kaybetsek de bu oyunu oynayacağız. Biz taraftarın maç hangi gün diye bakacağı, maça gidelim diyeceği bir takım yaratmak istiyoruz."

TARAFTARIN VAKTİNİ ALMAK İSTİYORSAM BİR ŞEY SUNMALIYIM

"Benim maçıma 7-8 bin kişi geliyorsa ben bir şey sunamıyorum demek ki. Stadyum full doluyorsa işimi iyi yapıyorum demektir. Ben iyi bir şey yapıyorum demek ki taraftar izlemeye geliyor. Ben taraftarın vaktini almak istiyorsam bir şey sunmalıyım."

BÜTÇE BİZİ ÇOK ZORLAYACAK

"Şu anda 52 milyon Euro bütçemiz var, önümüzdeki sene 35-38 milyon Euro'ya düşürmek zorundayız TFF kuralı nedeniyle. Bu tablo önümüze gelecek. Nasıl yapacağız, kimi alacağız, kimi göndereceğiz, bizi çok zorlayacak."

LİGİ İLK 4'TE BİTİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

"İlk 4'te sezonu bitireceğimizi düşünüyorum. İşimiz kolay değil, zor. Her maçımızı kazanmak için oynayacağız, kimle oynadığımız fark etmez. Kaybedebiliriz de. Ne kadar yukarıda bitirirsek o kadar iyi."





BEŞİKTAŞ'A HAYIR DEME LÜKSÜM YOK

"Benim Beşiktaş'a hayır deme, maddiyat konuşma lüksüm yok. Başarılı olmak zorundayız, başka bir şansımız yok."

BOATENG'İN PERFORMANSINDAN MEMNUNUZ

"Herkes de gidebilir, herkes de kalabilir. Her şeyi değerlendirerek önümüzdeki sezona gireceğiz. Boateng'in durumu için de bir şey diyemem ama performansından memnunuz."

DORUKHAN'IN ACELE ETMEMESİ GEREKİYOR

"Dorukhan, 1-2 hafta içinde antrenmanlara başlayabilir ama ben ona acele etmemesini söyledim. Belki son maçlarda kullanabiliriz. Ona, önümüzdeki sezona hazırlanmasını söyledim. Acele etmemesi gerekiyor.

ANTRENMANDA FUTBOL OYNARSAM ÇOCUKLARIN MORALİ BOZULUR

"Antrenmanda çok futbol oynamıyorum. Görürlerse morali bozulur çocukların." (Gülerek)

BİZ VE FENERBAHÇE GERİDE KALDIK

"Şu anda Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir önde götürüyor. Birbirleriyle maçları var, onlardan sağ çıkan öne çıkacak. Biz ve Fenerbahçe geride kaldık. Mümkün olan en iyi şekilde sezonu tamamlamaya çalışacağız."





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