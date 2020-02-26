26 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya West Ham talip!

Beşiktaşlı yıldıza İngiltere'den dev talip!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 Giriş Tarihi: 26.02.2020

'ın stoperdeki vazgeçilmez ismi olan 'ya İngiltere'den dev talip... Premier Lig'de küme düşme hattında bulunan , Domagoj Vida'yı istiyor...

'nde 18. sırada düşme hattında bulunan West Ham, savunmasına takviye yapmak istiyor.

Takvim'in haberine göre; West Ham Teknik Direktörü David Moyes'un Hırvat stoper Vida'yı istediği öne sürüldü.

Vida bu sezon 'ta 29 maça çıkarken 4 gol attı.

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