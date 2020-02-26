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Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya West Ham talip!
Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 Giriş Tarihi: 26.02.2020
Beşiktaş'ın stoperdeki vazgeçilmez ismi olan Domagoj Vida'ya İngiltere'den dev talip... Premier Lig'de küme düşme hattında bulunan West Ham United, Domagoj Vida'yı istiyor...
İngiltere Premier Ligi'nde 18. sırada düşme hattında bulunan West Ham, savunmasına takviye yapmak istiyor.
Takvim'in haberine göre; West Ham Teknik Direktörü David Moyes'un Hırvat stoper Vida'yı istediği öne sürüldü.
Vida bu sezon Beşiktaş'ta 29 maça çıkarken 4 gol attı.
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