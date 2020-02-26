26 Şubat 2020, Çarşamba
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Beşiktaş Yönetimi'nden loca sahiplerine uyarı!
Giriş Tarihi: 26.02.2020
Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta yönetim, konuk ekip Trabzonspor'un golleri sonrasında locadan sevinç seslerinin gelmesi üzerine loca sahiplerine uyarılarda bulundu.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlamış ve son dakika yediği golle karşılaşmadan 2-2 eşitlikle sahadan ayrılmıştı.
Fanatik'in haberine göre; bordo-mavililerin golleri sonrasında Beşiktaş'ın stadındaki localardan sevinç sesleri yükselmiş ve siyah-beyazlı taraftarlar da bu olaya tepki göstermişti.
Konuyla ilgili olarak yapılan şikayetleri haklı bulan yönetimin, bu konuda loca sahiplerine uyarı gönderdiği kaydedildi.
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