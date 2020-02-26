26 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Yönetimi'nden loca sahiplerine uyarı!

Beşiktaş Yönetimi'nden loca sahiplerine uyarı!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.02.2020

'in 23. haftasında Vodafone Park'ta ile karşılaşan 'ta yönetim, konuk ekip Trabzonspor'un golleri sonrasında locadan sevinç seslerinin gelmesi üzerine loca sahiplerine uyarılarda bulundu.

'in 23. haftasında , 'u ağırlamış ve son dakika yediği golle karşılaşmadan 2-2 eşitlikle sahadan ayrılmıştı.

Fanatik'in haberine göre; bordo-mavililerin golleri sonrasında Beşiktaş'ın stadındaki localardan sevinç sesleri yükselmiş ve siyah-beyazlı taraftarlar da bu olaya tepki göstermişti.

Konuyla ilgili olarak yapılan şikayetleri haklı bulan yönetimin, bu konuda loca sahiplerine uyarı gönderdiği kaydedildi.

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