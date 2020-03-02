02 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Fabri Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Açıkladı...

Fabri Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Açıkladı...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 Giriş Tarihi: 02.03.2020

, sezon sonunda mali şartları ağır olan ve istenilen performansı gösteremeyen kaleci Loris ile yollarını ayıracağını açıklamıştı. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen İspanyol file bekçisi Fabricio Ramirez, olası Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu.

Kariyerini ekiplerinden Mallorca'da sürdüren , geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. ile sezon sonunda yollarını ayıracak 'la adı geçen İspanyol kaleci Fabri, olası transferi hakkında olumlu konuştu.

Ajansspor'a açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki kaleci, "Orada herkes (takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları, taraftarlar, tüm ülke) Beşiktaş'a aşık olduğumu biliyor. Bu bir sır değil. Ancak; her şey Beşiktaş ve Mallorca-Fulham'ın elinde... Şu anda yapmam gereken, Mallorca'yı bulunduğu yerden daha yukarı taşımak" dedi.

İspanyol kaleci 6 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Fulham'a imza atmış ve oradan Mallorca'ya kiralanmıştı.

Mallorca'da bu sezon 4 maçta 360 dakika süre alan Fabri, Beşiktaş'ta ilk sezonunda 44, ikinci sezonunda ise 43 maça çıkmıştı.

Beşiktaş'ta 4 yolcu birden! haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Tyler Boyd: Benim tek istediğim oynamak Tyler Boyd: Benim tek istediğim oynamak
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku! Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku!
Beşiktaş'ta yıldız oyuncuya talip var! Beşiktaş'ta yıldız oyuncuya talip var!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör