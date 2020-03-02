Fabri Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Açıkladı...

Beşiktaş, sezon sonunda mali şartları ağır olan ve istenilen performansı gösteremeyen kaleci Loris Karius ile yollarını ayıracağını açıklamıştı. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen İspanyol file bekçisi Fabricio Ramirez, olası Beşiktaş transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

Kariyerini La Liga ekiplerinden Mallorca'da sürdüren Fabri, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Karius ile sezon sonunda yollarını ayıracak Beşiktaş'la adı geçen İspanyol kaleci Fabri, olası transferi hakkında olumlu konuştu.

Ajansspor'a açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki kaleci, "Orada herkes (takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları, taraftarlar, tüm ülke) Beşiktaş'a aşık olduğumu biliyor. Bu bir sır değil. Ancak; her şey Beşiktaş ve Mallorca-Fulham'ın elinde... Şu anda yapmam gereken, Mallorca'yı bulunduğu yerden daha yukarı taşımak" dedi.

İspanyol kaleci 6 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Fulham'a imza atmış ve oradan Mallorca'ya kiralanmıştı.

Mallorca'da bu sezon 4 maçta 360 dakika süre alan Fabri, Beşiktaş'ta ilk sezonunda 44, ikinci sezonunda ise 43 maça çıkmıştı.

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