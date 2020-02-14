14 Şubat 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan Başakşehir yorumu: Hiçbir şey yapmadılar

Sergen Yalçın'dan Başakşehir yorumu: Hiçbir şey yapmadılar
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 Giriş Tarihi: 14.02.2020

Süper Lig'in 22. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Rakibine 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılarda teknik direktör , maçın ardından yaptığı açıklamada hiçbir şey yapmayan bir takıma kaybettiklerini söyledi.

Beşiktaş zorlu Medipol Başakşehir deplasmanından eli boş döndü. 50. dakikada 'nın golüne engel olamayan siyah-beyazlılar, müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş 'dan önemli açıklamalar geldi. Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

Üzgünüz, kaybetmeyi düşünmüyorduk, istemiyorduk. Oyunun geneline bakarsak, çok da kaybedecek bir oyun oynamadık.

''HİÇBİR ŞEY YAPMAYAN BİR TAKIMA KAYBETTİK''

Üretme konusunda çok büyük problem yaşıyoruz. 30 orta yaptık, 1 kafa vurmadık. Şanssız bir gündü, bir de hiçbir şey yapmayan takıma kaybettik.

Beşiktaş, hiçbir şey yapmayan takıma böyle kaybetmez. Oyunsal anlamda problemlerimiz var. Bu maç bizi biraz yarışın gerisinde bıraktı. Kovalayalım niyetindeydik ama bu skor bizi geri bıraktı. Daha 12 hafta var. Ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız.

Ön tarafta bazı oyuncuların daha fazla sorumluluk alması lazım. Sezon başından beri gidişat iniş çıkışlı. Bir türlü oyun oturtamıyoruz. Önümüzdeki haftalarda bunu çözeceğiz.

Zor maçları kazanmamız gerekiyor. Hedefimiz belli, bu mağlubiyet bir şeyi değiştirmeyecek. Topla oynama bizde, rakibe oyunu kabul ettiriyoruz ama sonuç yok. Daha iyi olmalıyız, gol atmalıyız.

Şu anda hedef koymak zor. 7. sıradayız ve önümüzde 6 takım var. Ne kadar yaklaşırız, nerede bitiririz bilemiyoruz. Biz elimizden geleni yapacağız.

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