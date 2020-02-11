TFF olağanüstü toplandı! Maç tekrarı...

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı Göztepe maçında kural hatası yapıldığına yönelik itirazı görüşmek için olağanüstü toplandı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynanan ve 2-1 İzmir ekibinin üstünlüğüyle biten karşılaşmada kural hatası olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.

Hürriyet'in haberine göre; TFF, siyah-beyazlıların itirazını görüşmek ve karara bağlamak amacıyla olağanüstü toplantı kararı aldı.

Beşiktaş, TFF'ye yaptığı maçın tekrar edilmesine ilişkin talebini IFAB'a da iletirken, perşembe günkü toplantının ardından bir sonuca varılması bekleniyor.

IFAB'DAN İYİ HABER GELMİŞTİ!

Skor 1-1'iken ev sahibi takımın attığı 2. gol öncesi hakem Hüseyin Göçek'in topu yanlış takıma vererek skora direkt etki ettiğini belirten Beşiktaş'a, IFAB'dan (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) iyi haber gelmişti.

"TEKRAR EDİLSİN!"

IFAB'ın TFF'ye verdiği raporda maçın tekrar edilmesine ilişkin bilgiyi gönderdiği ve TFF'nin konu ile ilgili net kararını 15 gün içerisinde açıklayacağı aktarıldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Göztepe - Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek'in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü.

Merkez Hakem Kurulu, geçtiğimiz hafta Göztepe - Beşiktaş maçının hakemi Hüseyin Göçek'i Trabzonspor - Gençlerbirliği maçının orta hakemi olarak atamıştı.