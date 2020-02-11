11 Şubat 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

TFF olağanüstü toplandı! Maç tekrarı...

TFF olağanüstü toplandı! Maç tekrarı...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 Giriş Tarihi: 11.02.2020

, 'ın deplasmanda oynadığı maçında kural hatası yapıldığına yönelik itirazı görüşmek için olağanüstü toplandı.

, 'in 19. haftasında ile oynanan ve 2-1 İzmir ekibinin üstünlüğüyle biten karşılaşmada kural hatası olduğu gerekçesiyle 'na başvuruda bulunmuştu.

Hürriyet'in haberine göre; , siyah-beyazlıların itirazını görüşmek ve karara bağlamak amacıyla olağanüstü toplantı kararı aldı.

Beşiktaş, TFF'ye yaptığı maçın tekrar edilmesine ilişkin talebini IFAB'a da iletirken, perşembe günkü toplantının ardından bir sonuca varılması bekleniyor.

IFAB'DAN İYİ HABER GELMİŞTİ!

Skor 1-1'iken ev sahibi takımın attığı 2. gol öncesi hakem Hüseyin Göçek'in topu yanlış takıma vererek skora direkt etki ettiğini belirten Beşiktaş'a, IFAB'dan (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) iyi haber gelmişti.

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"TEKRAR EDİLSİN!"

IFAB'ın TFF'ye verdiği raporda maçın tekrar edilmesine ilişkin bilgiyi gönderdiği ve TFF'nin konu ile ilgili net kararını 15 gün içerisinde açıklayacağı aktarıldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Göztepe - Beşiktaş karşılaşmanın ilk yarısında hakem Hüseyin Göçek'in bir pozisyon sonrasında topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerektiği ancak eski kuralı uygulayarak Göztepeli futbolculara verdiği iddia edilmiş ve bu pozisyonun hemen ardından yaşanan faul sonrasında Beşiktaş kalesinde ikinci golü görmüştü.

Merkez Hakem Kurulu, geçtiğimiz hafta Göztepe - Beşiktaş maçının hakemi Hüseyin Göçek'i Trabzonspor - Gençlerbirliği maçının orta hakemi olarak atamıştı.

Beşiktaş'tan kural hatası açıklaması haberin devamı
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