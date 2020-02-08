Vodafone Park’ta süper gala! İşte Sergen Yalçın'ın Gaziantep maçı 11'i

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Yalçın yönetiminde Vodafone Park’taki ilk maçına çıkacak. Yeni transfer Boateng, oynaması halinde ilk kez Beşiktaş forması giyecek

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında bugün Gaziantep FK'yi konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Geçen hafta Ç. Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenerek kötü gidişi durduran siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK'yi de mağlup ederek zirveye biraz daha yaklaşmaya çalışacak. Ligdeki 20 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 33 puan toplayan Kara Kartal, 7. sırada bulunuyor. Beşiktaş ilk yarıda deplasmanda oynadığı maçı 3-2 kaybetmişti.

SERGEN EVİNDE İLK MAÇA ÇIKIYOR

Gaziantep ise yedişer galibiyet ve yenilginin yanı sıra 6 beraberlikle 27 puanla 9. sırada yer alıyor. Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Sergen Yalçın deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor mücadelesiyle Beşiktaş mesaisine başlamıştı. Beşiktaş'ın başında Vodafone Park'taki ilk maçına bugün çıkacak. Taraftarların sezon başından beri takımın başında görmek istediği Sergen Yalçın için siyah-beyazlı kulüp, Vodafone Park'ta imza töreni düzenlemiş ve 22 bine yakın taraftar imza töreni izlemişti.

MUHTEMEL 11'LER



BEŞİKTAŞ: Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Lens, Atiba, Ljajıc, N'Koudou, Burak



GAZİANTEP: Günay, Oğuz, Kubilay, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Maxim, Sousa, Güray, Muhammet, Kayode

Gaziantep FK karşılaşması öncesi 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Burak, Umut, Gökhan ve Atiba, bugün sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanacak zorlu mücadelede görev yapamayacak.

NECİP UYSAL'IN CEZASI BİTTİ

Sarı-kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında görev alamayan Necip Uysal'ın cezası tamamlandı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Jeremain Lens takımla çalışmalara başlarken, henüz takıma katılmayan Dorukhan Toköz forma giyemeyecek.



BURAK YILMAZ FORMDA

Kartal'ın forveti Burak, son 3 resmi maçta 3 gol kaydetti. Kupadaki BB Erzurum maçında bir kez fileleri havalandıran Burak, Süper Lig'de oynanan Göztepe ve Ç. Rizespor maçlarında da gol sevinci yaşadı.



PRINCE BOATENG FORMA BEKLİYOR

Kara Kartal'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Kevin- Prince Boateng'in de 18 kişilik maç kadrosunda olması bekleniyor. Görev verilmesi halinde siyah-beyazlı formayı ilk kez Vodafone Park'ta kendi taraftarlarının önünde giyme fırsatı yakalayacak olan Boateng'i siyah-beyazlı takım, İtalya'nın Fiorentina takımından 1 buçuk yıllığına kiralamıştı.

TARAFTAR GANALI YILDIZA İNANIYOR

Boateng taraftarlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Ganalı forvetle ilgili duhuliye. com'da yapılan ankete 46 bin 796 okuyucu katılırken; "Sizce Boateng Beşiktaş'ta başarılı olacak mı?" sorusuna yüzde 80.43 oranında 'evet' oyu kullanıldı. Oy kullanan okuyucuların yüzde 9.8'i 'hayır' derken, 'kararsızım' diyenlerin oy yüzdesi 9.7'de kaldı.