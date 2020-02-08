08 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Vodafone Park’ta süper gala! İşte Sergen Yalçın'ın Gaziantep maçı 11'i

Vodafone Park’ta süper gala! İşte Yalçın'ın Gaziantep maçı 11'i
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.02.2020

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Yalçın yönetiminde Vodafone Park’taki ilk maçına çıkacak. Yeni transfer Boateng, oynaması halinde ilk kez Beşiktaş forması giyecek

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında bugün Gaziantep FK'yi konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Geçen hafta Ç. Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenerek kötü gidişi durduran siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK'yi de mağlup ederek zirveye biraz daha yaklaşmaya çalışacak. Ligdeki 20 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 33 puan toplayan , 7. sırada bulunuyor. Beşiktaş ilk yarıda deplasmanda oynadığı maçı 3-2 kaybetmişti.

Gaziantep FK ile Beşiktaş 7. randevuda

SERGEN EVİNDE İLK MAÇA ÇIKIYOR
Gaziantep ise yedişer galibiyet ve yenilginin yanı sıra 6 beraberlikle 27 puanla 9. sırada yer alıyor. ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen deplasmanda oynanan mücadelesiyle Beşiktaş mesaisine başlamıştı. Beşiktaş'ın başında Vodafone Park'taki ilk maçına bugün çıkacak. Taraftarların sezon başından beri takımın başında görmek istediği Sergen Yalçın için siyah-beyazlı kulüp, Vodafone Park'ta imza töreni düzenlemiş ve 22 bine yakın taraftar imza töreni izlemişti.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Lens, Atiba, Ljajıc, N'Koudou, Burak

GAZİANTEP: Günay, Oğuz, Kubilay, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Maxim, Sousa, Güray, Muhammet, Kayode

Gaziantep FK karşılaşması öncesi 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Burak, Umut, Gökhan ve Atiba, bugün sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanacak zorlu mücadelede görev yapamayacak.

Beşiktaş sezon sonu bombayı patlatıyor! Fenerbahçeli eski futbolcu...

NECİP UYSAL'IN CEZASI BİTTİ
Sarı-kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında görev alamayan Necip Uysal'ın cezası tamamlandı. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Jeremain Lens takımla çalışmalara başlarken, henüz takıma katılmayan Dorukhan Toköz forma giyemeyecek.

BURAK YILMAZ FORMDA
Kartal'ın forveti Burak, son 3 resmi maçta 3 gol kaydetti. Kupadaki BB Erzurum maçında bir kez fileleri havalandıran Burak, Süper Lig'de oynanan Göztepe ve Ç. Rizespor maçlarında da gol sevinci yaşadı.

PRINCE BOATENG FORMA BEKLİYOR
Kara Kartal'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Kevin- Prince Boateng'in de 18 kişilik maç kadrosunda olması bekleniyor. Görev verilmesi halinde siyah-beyazlı formayı ilk kez Vodafone Park'ta kendi taraftarlarının önünde giyme fırsatı yakalayacak olan Boateng'i siyah-beyazlı takım, İtalya'nın Fiorentina takımından 1 buçuk yıllığına kiralamıştı.

"Lucescu'nun Beşiktaş'a gelmesi Sergen'i rahatsız eder"

TARAFTAR GANALI YILDIZA İNANIYOR
Boateng taraftarlar tarafından da büyük ilgi görüyor. Ganalı forvetle ilgili duhuliye. com'da yapılan ankete 46 bin 796 okuyucu katılırken; "Sizce Boateng Beşiktaş'ta başarılı olacak mı?" sorusuna yüzde 80.43 oranında 'evet' oyu kullanıldı. Oy kullanan okuyucuların yüzde 9.8'i 'hayır' derken, 'kararsızım' diyenlerin oy yüzdesi 9.7'de kaldı.

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