Burak Yılmaz boş geçmedi
Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe karşısında fileleri havalandıran Burak Yılmaz, 20. haftada oynanan Çaykur Rizespor maçında attığı golle ligde 7 gole ulaştı.
Siyah--beyazlıların skorer forveti Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor deplasmanını da boş geçmedi. 29'da topu filelere gönderen tecrübeli oyuncu takımını öne geçiren isim oldu. Geçen hafta da Göztepe filelerini havalandıran Burak bu golle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltmeyi başardı. Burak bu sezon Başakşehir, Alanya, Konya ve Kayseri (2) filelerini havalandırmıştı. 34 yaşındaki oyuncu Alanya ve Kayseri maçlarında da toplam 2 asist yaparken; 9 gole direkt olarak katkıda bulundu.
KARIUS TARAFTARI KIZDIRDI
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi, Rizespor'un attığı goldeki hatasıyla taraftarları çıldırdı. Karius; Skoda'nın attığı golde ceza sahasına yapılan ortada topa çıkmayarak hem Vida'nın topu uzaklaştırmasına engel oldu, hem de Rizespor'un skoru dengelemesine neden oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...