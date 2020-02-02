Burak Yılmaz boş geçmedi

Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe karşısında fileleri havalandıran Burak Yılmaz, 20. haftada oynanan Çaykur Rizespor maçında attığı golle ligde 7 gole ulaştı.

Siyah--beyazlıların skorer forveti Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor deplasmanını da boş geçmedi. 29'da topu filelere gönderen tecrübeli oyuncu takımını öne geçiren isim oldu. Geçen hafta da Göztepe filelerini havalandıran Burak bu golle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltmeyi başardı. Burak bu sezon Başakşehir, Alanya, Konya ve Kayseri (2) filelerini havalandırmıştı. 34 yaşındaki oyuncu Alanya ve Kayseri maçlarında da toplam 2 asist yaparken; 9 gole direkt olarak katkıda bulundu.

KARIUS TARAFTARI KIZDIRDI

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi, Rizespor'un attığı goldeki hatasıyla taraftarları çıldırdı. Karius; Skoda'nın attığı golde ceza sahasına yapılan ortada topa çıkmayarak hem Vida'nın topu uzaklaştırmasına engel oldu, hem de Rizespor'un skoru dengelemesine neden oldu.