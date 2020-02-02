02 Şubat 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz boş geçmedi

Burak Yılmaz boş geçmedi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.02.2020

'in 19. haftasında karşısında fileleri havalandıran , 20. haftada oynanan maçında attığı golle ligde 7 gole ulaştı.

Siyah--beyazlıların skorer forveti , deplasmanını da boş geçmedi. 29'da topu filelere gönderen tecrübeli oyuncu takımını öne geçiren isim oldu. Geçen hafta da filelerini havalandıran Burak bu golle ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltmeyi başardı. Burak bu sezon , Alanya, ve (2) filelerini havalandırmıştı. 34 yaşındaki oyuncu Alanya ve Kayseri maçlarında da toplam 2 asist yaparken; 9 gole direkt olarak katkıda bulundu.

KARIUS TARAFTARI KIZDIRDI

'ın Alman file bekçisi, Rizespor'un attığı goldeki hatasıyla taraftarları çıldırdı. Karius; Skoda'nın attığı golde ceza sahasına yapılan ortada topa çıkmayarak hem Vida'nın topu uzaklaştırmasına engel oldu, hem de Rizespor'un skoru dengelemesine neden oldu.

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