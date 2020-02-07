07 Şubat 2020, Cuma

SÜPER LİG

Gaziantep FK ile Beşiktaş 7. randevuda

Gaziantep ile Beşiktaş 7. kez karşılaşıyor
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 Giriş Tarihi: 07.02.2020

’in 21. haftası gelmesiyle farklı bir hava kazanan ile geçen hafta lider DG Sivasspor'u 5-1 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekibin ilginç mücadelesine sahne olacak.

8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak olan maçla birlikte iki takım 7. kez birbirlerine rakip olacak.

Daha önce 6 resmi karşılaşmada birbirlerine rakip olan iki takımın mücadelesinde 4 galibiyet alırken, FK ise 2 galibiyet aldı. İki ekibin ligin ilk yarısında oynadığı maçta ise 3-2'lik skorla gülen taraf Gaziantep FK oldu. İki takım arasında oynanan maçlarda siyah-beyazlılar 15 gol atarken, Gaziantep ekibi ise sadece 5 gol kaydetti.

Zorlu maç öncesi Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz forma giyemeyecek. Gaziantep FK'de ise sakatlığı bulunan Tetteh, Muğdat Çelik ve Jefferson'un yanı sıra savunmanın önemli ismi Papy Djilobodji de sarı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

İstanbul'da, 8 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 5-1 Demir Grup Sivasspor l ÖZET
MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-2 Beşiktaş | MAÇ ÖZETİ

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