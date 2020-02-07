07 Şubat 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Beşiktaş sezon sonu bombayı patlatıyor! Fenerbahçeli eski futbolcu...

Takımın başına teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelmesiyle yeni bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start verildi. Sezon sonunda kadroda düşünülmeyen Tyler Boyd, Jeremain Lens, Loris Karius ve Pedro Rebocho gibi isteneni veremeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılarda 47 yaşındaki teknik adam, bir dönem Fenerbahçe forması da giymiş tecrübeli oyuncunun transferi için yönetime rapor verdi. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 10:13
  • 1
  • 16
Beşiktaş sezon sonu bombayı patlatıyor! Fenerbahçeli eski futbolcu...

Sezona teknik direktör Abdullah Avcı ile giriş yapan ancak alınan üst üste kötü sonuçlarla zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile mücadele ettiği K Grubu'nu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etmişti.

  • 2
  • 16
Beşiktaş sezon sonu bombayı patlatıyor! Fenerbahçeli eski futbolcu...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'a iki maçta da 3-2 mağlup olarak kupadan da elenen Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın görevine son verilmişti.

  • 3
  • 16
Beşiktaş sezon sonu bombayı patlatıyor! Fenerbahçeli eski futbolcu...

Avcı'nın yerine son olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran ve futbol oynadığı dönemde Beşiktaş efsanesi olan Sergen Yalçın'ı takımın başına getiren Kara Kartal, 47 yaşındaki teknik direktörle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

  • 4
  • 16
Beşiktaş sezon sonu bombayı patlatıyor! Fenerbahçeli eski futbolcu...

Yalçın'ın takımın başında çıktığı ilk maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek yeni bir sayfa açan Beşiktaş, zirve yarışını sonuna kadar sürdürmek isterken, bir yandan da sezon sonu gidecek ve gelecek oyuncular belirlenmeye başlandı.

  • 5
  • 16
Beşiktaş sezon sonu bombayı patlatıyor! Fenerbahçeli eski futbolcu...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetim, istenen performansı veremeyen Tyler Boyd, Jeremain Lens, Loris Karius ve Pedro Rebocho gibi isimlerle yollarını ayıracak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör