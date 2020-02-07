Beşiktaş sezon sonu bombayı patlatıyor! Fenerbahçeli eski futbolcu...

Takımın başına teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelmesiyle yeni bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start verildi. Sezon sonunda kadroda düşünülmeyen Tyler Boyd, Jeremain Lens, Loris Karius ve Pedro Rebocho gibi isteneni veremeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlılarda 47 yaşındaki teknik adam, bir dönem Fenerbahçe forması da giymiş tecrübeli oyuncunun transferi için yönetime rapor verdi. Son dakika Beşiktaş haberleri...