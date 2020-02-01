01 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

MAÇ SONUCU | Beşiktaş Sompo Sigorta 74-68 Galatasaray Doğa Sigorta

Derbide kazanan taraf Beşiktaş!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.02.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında oynanan derbide Sigorta, Doğa Sigorta'yı 74-68 yendi. Siyah-beyazlı takım bu sonuçla ligde 9. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılı ekip ise 6. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Doğa Sigorta, Webster ve Auguste ile bulduğu basketlerle 6. dakikaya 8-4 önde girdi. Pota altında Oğuz Savaş ile peş peşe bulduğu basketlerle üstünlüğü eline geçiren Sigorta, Gotcher'in de verdiği katkıyla ilk periyodu 19-12 önde bitirdi.

İkinci periyoda 6-0'lık seriyle başlayan ev sahibi takım, 13. dakikada farkı 13 sayıya (25-12) çıkardı. Daha sonra yaptığı sert savunmayla oyunun kontrolünü eline geçiren Sigorta, Auguste, Poythress ve Ege Arar ile bulduğu basketlerle farkı hızla eritmeye başladı. Sompo Sigorta, soyunma odasına 32-29 önde gitti.

İkinci yarının ilk bölümünde takımlar karşılıklı basketlerle skor üretirken, siyah-beyazlı takım 26. dakikada 44-40 üstünlüğünü sürdürdü. Can Korkmaz ve Harrison'un basketleriyle skoru lehine çeviren Galatasaray Doğa Sigorta, son çeyreğe 55-51 önde girdi.

Son periyoda iyi başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, İsmet Akpınar'ın skorer performansıyla 35. dakikada 64-61 öne geçti. İki takımın da yüksek tempoyla mücadele ettiği çekişmeli karşılaşmada siyah-beyazlı ekip son dakikaya 71-68 önde girdi. Galatasaray Doğa Sigorta son bölümde hücumlardan eli boş dönerken, Beşiktaş Sompo Sigorta müsabakadan 74-68 galip ayrıldı.

Öte yandan, alacaklarının ödenmemesinden dolayı Beşiktaş Kulübüne ihtarname gönderen ABD'li oyuncu Shaquielle McKissic, karşılaşmada forma giymedi.

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