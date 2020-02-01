01 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng'in lisansı çıktı

Boateng'in lisansı çıktı! İşte forma numarası...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 Giriş Tarihi: 01.02.2020

ekiplerinden 'ın devre arası döneminin son günününde 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng'in lisansı çıkartıldı.

Siyah-beyazlı kulüp, ayrıca Ganalı futbolcunun 99 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

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