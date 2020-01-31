Kevin-Prince Boateng Beşiktaş'ta! Kevin-Prince Boateng kimdir?

Ara transfer döneminin durgun takımlarından Beşiktaş, transfer perdesinin bitimine kısa bir süre kala bombayı patlattı. Teknik direktör Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getirerek yeni bir başlangıç yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, Ajdin Hasic'in ardından Kevin-Prince Boateng'i de renklerine bağladı. Peki, Kevin-Prince Boateng kimdir? Kevin-Prince Boateng kaç yaşında? İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng hakkında bilmeniz gerekenler ve Ganalı futbolcuyla yapılan anlaşmanın detayları...

Beşiktaş, dev transfer operasyonununda mutlu sona ulaştı... Siyah beyazlılar, dünyaca ünlü Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng ile anlaşmaya vardı.

1,5 YILLIĞINA KİRALANDI

Siyah beyazlılar, Kevin-Prince Boateng'i 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR

Ganalı futbolcu, bu akşam Beşiktaş için İstanbul'a gelecek. Oyuncu ile sağlık kontrolü sonrası sözleşme imzalanacak.

KEVIN PRINCE BOATENG KİMDİR?

6 Mart 1987'de Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Kevin-Prince Boateng, aslen Gana uyrukludur. Orda saha ve forvet hattında forma giyebilen dünyaca ünlü yıldız, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliiyor.

Kariyerine Almanya'nın Reinickendorfer Füchse altyapısında başlayan yıldız futbolcu, daha sonra Hertha Berlin altyapısında ve A Takımı'nda forma giydi. 2007-08 sezonunda 8 milyon euro bedelle Tottenham'a transferi gerçekleşen Boateng, sırasıyla Borussia Dortmund, FC Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, Las Palmas, Eintracht Frankfurt, Sassuolo, Barcelona ve Fiorentina formalarını terletmişti.

Boateng, bu sezon Fiorentina formasıyla toplamda çıktığı 15 müsabakada 1 gol kaydederken, 685 dakika sahada kaldı.

İBRAHİM TATLISES HAYRANI

Boateng, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk taraftarların büyük ilgisini çekmişti. Ganalı futbolcu İbrahim Tatlıses'in 'Bitanem' şarkısını dinlediği görüntüleri Instagram hesabından paylaşmıştı.

Şarkının sözlerine de eşlik eden 32 yaşındaki futbolcunun paylaşımı Türk takipçileri tarafından büyük beğeni almıştı.