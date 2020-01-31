31 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Kevin-Prince Boateng Beşiktaş'ta! Kevin-Prince Boateng kimdir?

Beşiktaş dünya yıldızının transferini bitirdi! İşte anlaşma detayları
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020

Ara döneminin durgun takımlarından , transfer perdesinin bitimine kısa bir süre kala bombayı patlattı. Teknik direktör 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 'ı getirerek yeni bir başlangıç yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, Ajdin Hasic'in ardından Kevin-'i de renklerine bağladı. Peki, Kevin-Prince Boateng kimdir? Kevin-Prince Boateng kaç yaşında? İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng hakkında bilmeniz gerekenler ve Ganalı futbolcuyla yapılan anlaşmanın detayları...

, dev operasyonununda mutlu sona ulaştı... Siyah beyazlılar, dünyaca ünlü Ganalı futbolcu Kevin- ile anlaşmaya vardı.

1,5 YILLIĞINA KİRALANDI

Siyah beyazlılar, Kevin-Prince Boateng'i 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR

Ganalı futbolcu, bu akşam Beşiktaş için 'a gelecek. Oyuncu ile sağlık kontrolü sonrası sözleşme imzalanacak.

Kevin Prince Boateng Beşiktaş'ta

KEVIN PRINCE BOATENG KİMDİR?

6 Mart 1987'de 'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Kevin-Prince Boateng, aslen Gana uyrukludur. Orda saha ve forvet hattında forma giyebilen dünyaca ünlü yıldız, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliiyor.

Kariyerine Almanya'nın Reinickendorfer Füchse altyapısında başlayan yıldız futbolcu, daha sonra altyapısında ve A Takımı'nda forma giydi. 2007-08 sezonunda 8 milyon euro bedelle Tottenham'a transferi gerçekleşen Boateng, sırasıyla , FC Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, Las Palmas, , Sassuolo, ve formalarını terletmişti.

Boateng, bu sezon Fiorentina formasıyla toplamda çıktığı 15 müsabakada 1 gol kaydederken, 685 dakika sahada kaldı.

İBRAHİM TATLISES HAYRANI

Boateng, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk taraftarların büyük ilgisini çekmişti. Ganalı futbolcu 'in 'Bitanem' şarkısını dinlediği görüntüleri Instagram hesabından paylaşmıştı.

Şarkının sözlerine de eşlik eden 32 yaşındaki futbolcunun paylaşımı Türk takipçileri tarafından büyük beğeni almıştı.

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