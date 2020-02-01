Beşiktaş yaklaşık 15 milyon TL tasarruf etti

Kötü gidişat sonrası Abdullah Avcı'nın sözleşmesini fesheden Beşiktaş, teknik ekibe tazminat ödemek durumunda kalmıştı. Siyah-beyazlı yönetim devre arasında ise önemli bir miktarı kasasında tutup tasarruf yapmayı başardı.

Abdullah Avcı'nın sözleşmesini fesheden Beşiktaş yönetimi, transfer döneminde ise ince eleyip sık dokuyarak tasarruf yaptı. Ajdin Hasic'in imza parasında 900 bin Euro indirim yaptıran yönetim buradan yaklaşık 6 milyon TL tasarruf etmiş oldu.

Konuyla ilgili siyah-beyazlılar şu açıklamayı yapmıştı:

"Bir önceki Yönetim Kurulu tarafından yapılan anlaşma gereği futbolcuya sözleşme süresi boyunca ödenmesi gereken toplam ücret 3.375.000 euro iken futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu tutar 2.475.000 euroya indirilmiştir."

Milliyet'in haberine göre; Dinamo Zagreb'e 180 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyen Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'u Feyenoord'a kiralayarak maaş yükünü de 500 bin Euro azaltmış oldu. Orkan Çınar'la da yollar ayrıldı. Çınar'a yıllık 500 bin Euro ödeyen Beşiktaş, 2 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncudan da 1 milyon Euro tasarruf etti.

Toplamda 2.2 milyon Euro (yaklaşık 15 milyon TL) tasarruf eden yönetim, ayrıca Hasic'i satması durumunda bonservisinin yüzde ellisini menajerine verecek.