01 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş yaklaşık 15 milyon TL tasarruf etti

Beşiktaş'ta bu da oldu! Yaklaşık 15 milyon TL...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 Giriş Tarihi: 01.02.2020

Kötü gidişat sonrası 'nın sözleşmesini fesheden , teknik ekibe tazminat ödemek durumunda kalmıştı. Siyah-beyazlı yönetim devre arasında ise önemli bir miktarı kasasında tutup yapmayı başardı.

'nın sözleşmesini fesheden yönetimi, transfer döneminde ise ince eleyip sık dokuyarak yaptı. 'in imza parasında 900 bin Euro indirim yaptıran yönetim buradan yaklaşık 6 milyon TL tasarruf etmiş oldu.

Konuyla ilgili siyah-beyazlılar şu açıklamayı yapmıştı:

"Bir önceki Yönetim Kurulu tarafından yapılan anlaşma gereği futbolcuya sözleşme süresi boyunca ödenmesi gereken toplam ücret 3.375.000 euro iken futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu tutar 2.475.000 euroya indirilmiştir."

Beşiktaş Ajdin Hasic ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Milliyet'in haberine göre; 'e 180 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyen Beşiktaş, 'u Feyenoord'a kiralayarak maaş yükünü de 500 bin Euro azaltmış oldu. Orkan Çınar'la da yollar ayrıldı. Çınar'a yıllık 500 bin Euro ödeyen Beşiktaş, 2 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncudan da 1 milyon Euro tasarruf etti.

Toplamda 2.2 milyon Euro (yaklaşık 15 milyon TL) tasarruf eden yönetim, ayrıca Hasic'i satması durumunda bonservisinin yüzde ellisini menajerine verecek.

Oğuzhan'dan Beşiktaş'a 3.3 milyonluk kıyak haberin devamı
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