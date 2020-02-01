01 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Kevin-Prince Boateng transferinin maliyeti belli oldu

Boateng'in maliyeti belli oldu!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.02.2020

döneminde adeta durdu durdu turnayı gözünden vurdu! Siyah-beyazlılar devre arası transfer döneminin son gününde 'dan Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı. Öğle saatlerinde su yüzüne çıkan transfer, transferin son dakikalarında resmiyete döküldü. Peki Kevin-Prince Boateng Beşiktaş'ta 1.5 yılda ne kadar kazanacak? İşte detaylar...

GEÇEN SEZON BARCELONA'DAYDI

İlk yarıyı Serie A ekiplerinden 'da geçiren 32 yaşındaki futbolcu, 15 karşılaşmaya çıktı ve 1 gollük performans gösterdi. Geçtiğimiz sezon İspanyol devi 'da kiralık olarak forma giyen Ganalı yıldız, Katalan ekibinde 4 maçta süre alabilmişti.Kariyerindeki en parlak dönemini 2013-14 sezonunda 04'te geçiren Boateng, 35 mücadelede rakip fileleri 7 kez sarsmıştı.

MALİYETİ DE BELLİ OLDU

'ın 1.5 sezonluğuna kiraladığı Boateng, 'da yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak. Fanatik'in haberine göre; 1.5 yıl için siyah-beyazlılardan 2.2 milyon Euro kazanacak yıldız futbolcunun 'tan boşalan 10 numaralı formayı giyebileceği bildirildi.

İBRAHİM TATLISES HAYRANI

Boateng, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk taraftarların büyük ilgisini çekmişti. Ganalı futbolcu 'in 'Bitanem' şarkısını dinlediği görüntüleri Instagram hesabından paylaşmıştı.

Şarkının sözlerine de eşlik eden 32 yaşındaki futbolcunun paylaşımı Türk takipçileri tarafından büyük beğeni almıştı.

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