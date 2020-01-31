Beşiktaş Ajdin Hasic ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fikret Orman döneminde ön protokol imzaladığı genç oyuncusu Ajdin Hasic ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza parası ücretini revize etmek için uzun süredir çalışmalarını sürdüren yönetim, Hasic transferinde mutlu sona ulaştı. Boşnak futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Beşiktaş'ın eski yönetimi, oyuncuyla ön protokol imzalamış ve protokol kapsamında 2 milyon Euroluk imza parasını ödemek durumunda kalmıştı. Siyah-beyazlı yönetim bir süredir imza parasında ortak nokta bulmak için uğraşıyordu.

BEŞİKTAŞ ÜCRETİNİ DUYURDU!

Beşiktaş oyuncunun 900 bin Euro indirime gittiğini duyurdu. Açıklama şu şekilde:

"Bir önceki yönetimle yapılan anlaşma gereği futbolcuya sözleşme süresi boyunca ödenmesi gereken ücret 3.375.000 EUR iken futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu tutar 2.475.000 EUR'a indirilmiştir."

AJDIN HASIC KİMDİR?

7 Ekim 2001 tarihinde Bosna-Hersek'in Tuzla kentinde dünyaya gelen Hasic, futbola Dinamo Zagreb altyapısında başladı. Hırvat ekibinde gösterdiği performansla ülkesinin alt yaş milli takımlarına seçilen 18 yaşındaki futbolcu, Bosna-Hersek'in U17, U18 ve U19 takımlarında forma giydi. Genç yıldız, kanatların yanı sıra on numara mevkisinde de oynayabiliyor.