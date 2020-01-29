29 Ocak 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş'a 3.3 milyonluk kıyak

Oğuzhan'dan Beşiktaş'a 3.3 milyonluk kıyak
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.01.2020

, 'u 'a göndererek önemli bir maaş yükünden de kurtuldu. Kartal'dan yıllık 2 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun maaşının yarısını kulübü ödeyecek. Böylece Siyah-Beyazlılar 500 bin Euro'luk (yaklaşık 3.3 milyon TL) kaynak yaratacak.

ekiplerinden , bu sezon istenilen katkıyı veremeyen için takımı ile anlaştı. Siyah-beyazlılarda yıllık 2 milyon Euro kazanan milli futbolcunun maaşının yarısını Feyenoord ödeyecek. Beşiktaş böylelikle yaklaşık 400 bin Euro maaş yükünden kurtulmuş olacak. Kara Kartal ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Feyenoord forması giyecek.

Beşiktaş'ın Hollanda ekibi Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, Hollanda'ya uçmuştu. Uçağa binmeden açıklamalar yapan Özyakup, Oğuzhan, Hollanda yolculuğu öncesi, "Başkan gitti, hoca gitti... Ben de istediklerimi yapamıyorum. Ailemin yaşadığı Hollanda'ya huzur için mutlu olmak için gidiyorum. Umarım Beşiktaş'a para kazandırırım. Sergen hoca ile konuştuk, çok güzel fikirleri vardı ama ben kararımı çok önceden vermiştim." ifadelerini kullanmıştı.

Oğuzhan Özyakup Feyenoord'da

Beşiktaş'tan 2 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki oyuncu, Feyenoord'a giderek siyah-beyazlıların maaş yükünü de hafifletmiş oldu. Sezonun kalan kısmı için yaklaşık 1 milyon Euro alacak milli futbolcunun maaşının yarısının Feyenoord tarafından ödeneceği bildirildi. Böylelikle Kartal'ın maaş yükü 500 bin Euro azalmış olacak.

Oğuzhan'ın gün içinde Feyenoord ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

OĞUZHAN'IN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Futbola 2007 yılında AZ Alkmaar'ın altyapısında başlayan Oğuzhan, 1 sene sonra 'in dikkatini çekip İngiliz devinin genç takımına transfer oldu. Burada 4 sezon forma giyen orta saha oyuncusu 2012 yılında 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Siyah-Beyazlılar'da yaklaşık 7.5 sezon top koşturan Ozzie, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

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