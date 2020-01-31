Sergen Yalçın'ın imzası İngiliz basınında!

Beşiktaş, alınan kötü sonuçlardan sonra Abdullah Avcı'nın görevine son vermişti. Siyah-beyazlı kulüp teknik direktörlük görevine efsane futbolcusu Sergen Yalçın'ı getirmiş ve 20 bin taraftarının önünde imzayı attırmıştı. Yapılan ihtişamlı imza töreni İngiliz basınında da gündem oldu.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı alınan 3-2'lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son vermişti.

Camianın sesine kulan veren siyah-beyazlı yönetim, boşalan teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'ı getirmiş ve deneyimli teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine 20 bin taraftar katıldı.

Daily Mail, tecrübeli çalıştırıcı için stadyuma gelen 20 bin küsür taraftarı manşete taşıyarak, "Beşiktaş'ın yeni menajeri Sergen Yalçın Vodafone Park'ı dolduran ve meşaleler yakan taraftarlar tarafından inanılmaz bir karşılama aldı" ifadelerini kullandı.

Haberde törenden bolca fotoğraf ve video görüntüsüne yer verilirken, Beşiktaş taraftarlarından övgüyle söz edildi.