31 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'ın imzası İngiliz basınında!

Sergen Yalçın'ın imzası İngiliz basınında!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 Giriş Tarihi: 31.01.2020

, alınan kötü sonuçlardan sonra 'nın görevine son vermişti. Siyah-beyazlı kulüp teknik direktörlük görevine efsane futbolcusu 'ı getirmiş ve 20 bin taraftarının önünde imzayı attırmıştı. Yapılan ihtişamlı imza töreni İngiliz basınında da gündem oldu.

, Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı alınan 3-2'lik mağlubiyet sonrası teknik direktör 'nın görevine son vermişti.

Camianın sesine kulan veren siyah-beyazlı yönetim, boşalan teknik direktörlük görevi için 'ı getirmiş ve deneyimli teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Sergen Yalçın için 'ta düzenlenen imza törenine 20 bin taraftar katıldı.

Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarıyla buluştu

, tecrübeli çalıştırıcı için stadyuma gelen 20 bin küsür taraftarı manşete taşıyarak, "Beşiktaş'ın yeni menajeri Sergen Yalçın Vodafone Park'ı dolduran ve meşaleler yakan taraftarlar tarafından inanılmaz bir karşılama aldı" ifadelerini kullandı.

Haberde törenden bolca fotoğraf ve video görüntüsüne yer verilirken, Beşiktaş taraftarlarından övgüyle söz edildi.

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