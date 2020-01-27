27 Ocak 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Burak Yılmaz Beto’na çarptı
Giriş Tarihi: 27.01.2020
Maçın son anlarında Beşiktaş beraberlik golüne yaklaşsa da Göztepe kalecisi Beto kalesinde devleşti.
Maçın son anlarında Beşiktaş beraberlik golüne yaklaşsa da Göztepe kalecisi Beto kalesinde devleşti. 90+5. dakikada topu kontrol eden Burak ardından sert bir vuruş yaptı. Ancak Portekizli eldiven aynı güzellikte bir kurtarış yapıp Göztepe'nin aldığı galibiyetin mimarlarından oldu. Beşiktaş 11 şut çekerken 4'ünde Beto başarılıydı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...