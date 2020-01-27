27 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz Beto’na çarptı

Burak Yılmaz Beto’na çarptı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.01.2020

Maçın son anlarında beraberlik golüne yaklaşsa da Göztepe kalecisi Beto kalesinde devleşti.

Maçın son anlarında beraberlik golüne yaklaşsa da Göztepe kalecisi Beto kalesinde devleşti. 90+5. dakikada topu kontrol eden Burak ardından sert bir vuruş yaptı. Ancak Portekizli eldiven aynı güzellikte bir kurtarış yapıp Göztepe'nin aldığı galibiyetin mimarlarından oldu. Beşiktaş 11 şut çekerken 4'ünde Beto başarılıydı.
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