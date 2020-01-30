30 Ocak 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarıyla buluştu
Beşiktaş’ta Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta siyah beyazlı taraftarlar önünde kendisini 1,5 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Yalçın, konuşmaların tamamlanmasının ardından tribünlere tek tek uğrayarak siyah beyazlı taraftarları selamladı.
30.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
- Bir Beşiktaş efsanesi: Sergen Yalçın
- Yeni sol bek transfer uçağına biniyor! İşte o görüntüler
- Beşiktaş'ta Sergen Yalçın imzayı attı
- Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarıyla buluştu
- Trabzonspor Manoel Messias ile anlaştı!
- Bir Beşiktaş efsanesi: Sergen Yalçın
- Emre Akbaba'nın hayali euro 2020
- Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'ın yeni transferi geliyor
- Fenerbahçe'de Simon Falette'in lisansı çıktı
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...