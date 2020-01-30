30 Ocak 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen başladı

Sergen Yalçın imzayı attı! İşte ilk açıklamaları
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 Giriş Tarihi: 30.01.2020

, yeni teknik direktörü için 'ta imza töreni düzenledi. Başkan ve yönetimin de hazır olduğu törende 47 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Yalçın, hayatının en heyecanlı anlarını yaşadığını söyledi.

'ta dün resmen göreve getirilen , siyah beyazlı taraftarlar önünde kendisini 1,5 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

'ta taraftara açık olarak gerçekleştirilen imza töreninde başkan , teknik direktör Sergen Yalçın, yönetim kurulu üyeleri ve Yalçın'ın teknik ekibi yer aldı. Tecrübeli teknik adam yeşil zemine çıktığı anda siyah beyazlı taraftarlar büyük heyecan yaşadı.

AHMET NUR ÇEBİ: BÜYÜK BEŞİKTAŞ, HOCASIYLA, YÖNETİMİYLE, TARAFTARIYLA BURADA

Beşiktaşlı taraftarların, " paralar nerede" tezahüratı üstüne, Ahmet Nur Çebi şu ifadeleri kullandı: "Burası yeri değil. Bizim en kıymetli varlığımız ve gücümüz sizsiniz. Bunu her zaman söylemeye devam edeceğiz. Bu büyük camiamızın yetiştirdiği Sergen hocamızla yola devam etme kararı aldık. Kendisinin gösterdiği tavır ve anlayış için de camiam adına kendisine teşekkür ediyorum. Bu sürede görev yapan hocamız 'ya da teşekkür ediyoruz. Büyük Beşiktaş, hocasıyla, yönetimiyle, taraftarıyla burada. Desteğinizi bekliyoruz. Beşiktaş sizlere emanet. Çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim. Hocamızın Beşiktaş'a hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın imzayı attı

SERGEN YALÇIN: HAYATIMDA HİÇ BU KADAR HEYECANLANMADIM

Başkan Çebi'nin sözlerini tamamlamasının ardından söz alan Sergen Yalçın ise çok heyecanlı olduğunu kaydederek, "Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım. Başkana ve yönetime bize bu şansı verdikleri için teşekkür ediyorum. Taraftarımıza sonsuz şekilde minnettarım. Milyonlarca taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu destek benim için inanılmaz, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Yalçın, konuşmaların tamamlanmasının ardından tribünlere tek tek uğrayarak siyah beyazlı taraftarları selamladı.

Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarıyla buluştu

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