27 Ocak 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Necip Uysal cezalı

Necip Uysal cezalı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.01.2020

Beşiktaş'ta gören ve cezalı duruma düşen , gelecek hafta deplasmanında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta gören ve cezalı duruma düşen , gelecek hafta deplasmanında forma giyemeyecek. Bu arada Göztepe karşısında takımının tek golünü kaydeden Burak Yılmaz, bu sezon 6. golüne ulaştı. Golcü futbolcu penaltı vuruşundan ise 3. golünü kaydetti.
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