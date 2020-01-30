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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi başladı! İşte imza töreninden kareler
Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ta düzenlediği coşkulu törenle yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, imza töreni için saha içinde kendilerine ayrılan bölüme geldi. Daha sonra platformdaki yerini almak üzere saat 19.03'te sahaya çıkan Yalçın, öncelikle taraftarları selamladı. Daha sonra skorboarddan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş formasıyla attığı gollere yer verildi. Yalçın, Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'ın da katılımıyla 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Yalçın, taraftarların isteği üzerine imza töreni öncesi bir kez daha tribünün önüne gelerek üçlü çektirdi. İşte Sergen Yalçın için düzenlenen imza töreninden kareler...
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