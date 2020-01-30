Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'in lisansı çıkarılıyor! Ajdin Hasic kimdir?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitini aşması nedeniyle kış transfer dönemini sessiz geçiren Beşiktaş'ta Ajdin Hasic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Fikret Orman döneminde ön protokol imzaladığı 18 yaşındaki Boşnak futbolcunun lisansını çıkarıyor.
Durgun bir ocak ayı geçiren Beşiktaş, ara transfer döneminin son gününde ilk imzasını attırmaya hazırlanıyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme ile her konuda anlaşmasına rağmen limit sorunu nedeniyle transfere nokta koyamayan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon devre arasında Dinamo Zagreb'in sözleşme hatasını değerlendirerek Boşnak futbolcu Ajdin Hasic ile ön protokol yapmıştı. Yaz kampında takımla çalışmalara dahi katılan 18 yaşındaki oyuncunun 2 milyon Euro'luk imza parası nedeniyle transferin askıya alındığı iddia edilmişti.
İmza parası ücretini revize etmek için uzun süredir çalışmalarını sürdüren yönetim, Hasic transferinde mutlu sona ulaştı. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Ajdin Hasic'in lisansını 31 Ocak'ta çıkarıyor.
AJDIN HASIC KİMDİR?
7 Ekim 2001 tarihinde Bosna-Hersek'in Tuzla kentinde dünyaya gelen Hasic, futbola Dinamo Zagreb altyapısında başladı. Hırvat ekibinde gösterdiği performansla ülkesinin alt yaş milli takımlarına seçilen 18 yaşındaki futbolcu, Bosna-Hersek'in U17, U18 ve U19 takımlarında forma giydi. Genç yıldız, kanatların yanı sıra on numara mevkisinde de oynayabiliyor.
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