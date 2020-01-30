30 Ocak 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'in lisansı çıkarılıyor! Ajdin Hasic kimdir?

Beşiktaş'tan son gün transfer bombası! Lisansı çıkarılıyor
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 Giriş Tarihi: 30.01.2020

'nun belirlediği harcama limitini aşması nedeniyle kış dönemini sessiz geçiren 'ta ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, döneminde ön protokol imzaladığı 18 yaşındaki Boşnak futbolcunun lisansını çıkarıyor.

Durgun bir ocak ayı geçiren , ara döneminin son gününde ilk imzasını attırmaya hazırlanıyor. BtcTurk forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme ile her konuda anlaşmasına rağmen limit sorunu nedeniyle transfere nokta koyamayan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon devre arasında 'in sözleşme hatasını değerlendirerek Boşnak futbolcu ile ön protokol yapmıştı. Yaz kampında takımla çalışmalara dahi katılan 18 yaşındaki oyuncunun 2 milyon Euro'luk imza parası nedeniyle transferin askıya alındığı iddia edilmişti.

İmza parası ücretini revize etmek için uzun süredir çalışmalarını sürdüren yönetim, Hasic transferinde mutlu sona ulaştı. Spor'un haberine göre Beşiktaş, Ajdin Hasic'in lisansını 31 Ocak'ta çıkarıyor.

AJDIN HASIC KİMDİR?

7 Ekim 2001 tarihinde Bosna-Hersek'in Tuzla kentinde dünyaya gelen Hasic, futbola Dinamo Zagreb altyapısında başladı. Hırvat ekibinde gösterdiği performansla ülkesinin alt yaş milli takımlarına seçilen 18 yaşındaki futbolcu, Bosna-Hersek'in U17, U18 ve U19 takımlarında forma giydi. Genç yıldız, kanatların yanı sıra on numara mevkisinde de oynayabiliyor.

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